Esto fue lo pagó el 5y6 de Valencia este sábado 06-12-2025

Este sábado 06 de diciembre del 2025, se realizó la reunión número 24 en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una agenda de nueve carreras, sin la inclusión de pruebas selectivas.

Ganadores: Resultados de las Válidas Pagos

La reunión N°24 de la presente temporada ha marcado un hito al elevar el monto del 5y6 por encima del récord anterior. Este nuevo récord, que por vigésima segunda semana ascendió a Bs. 42.887.550,00. De esta suma, se destinaron Bs. 6.004.257,00 a quienes acierten los 5 ganadores, y Bs. 23.159.277,00 a los que acierten los 6 de la fama.

En la primera válida ganó My Towering Mate, conducido por Hemirxon Medina y presentado por Jhony Briceño, por lo que pagó un dividendo de Bs 101,73 a ganador, luego en la segunda del 5y6, la victoria fue para la yegua Tía Felipa, una pupila de José Jaramillo, conducida por el aprendiz Omar Rivas, pues abonó un dividendo de Bs. 60,86 a ganador.

En la tercera de las válidas, Soldado del Rey hizo suya la prueba en dicho recinto y con mucha facilidad en la tarde de carreras con la monta de Robert Capriles en yunta con Juan Carlos Pérez Pérez. El dividendo en taquilla pagó Bs 55,00 a ganador.

El triunfo en la primera de la Triple Apuesta fue para Snow Sensations, yegua entrenada por Salvador Giordano, y en el sillín del aprendiz Ángel Ybarra, el cual generó un dividendo de Bs 78,43. Para la quinta válida, la victoria fue para Masttery, con un dividendo en taquilla de Bs 98,74 y la monta de Robert Capriles.

Y, por último, cerró el cuadro del 5y6 nacional del sábado en Valencia, en carrera que ganó King Twitter, que deja un dividendo de Bs 129,60 a ganador con la monta de Fernando José García.

5y6 Nacional: Carreras en Vivo Hinava

Los ganadores con cinco (5), fueron un total de (24148), los cuales ganaron Bs 246,16, mientras que los afortunados con los tickets de los seis (6) caballos de la fama, fueron en total (7550) y cada uno se ganó Bs 3.038,15.