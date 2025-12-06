Estos son los retirados de la Reunión N°24 en Valencia 06-12-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 06 de diciembre, él Hipódromo Nacional de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 24 de la temporada 2025, sin pruebas selectivas, mientras que el atractivo 5y6 Nacional va por otro récord en recaudación.

Hinava: Retirados Reunión 24

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada sábado por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que tres ejemplares no podrán competir en la mencionada reunión 24 del presente año. Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos purasangres puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Meridiano: Motivos de los retiros en Valencia

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

Carrera 1 #8 Cautelosa por Claudicación miembro posterior izquierdo.

Carrera 2 #7 Juan Aristóteles por Inflamación del miembro anterior izquierdo.

Carrera 7 #1 Maverick por Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.