Cifra espectacular: Más de $500 para los afortunados ganadores que acertaron el 5y6 de Valencia

Este sábado 25 de octubre del 2025, se realizó la reunión número 21 en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una agenda de nueve carreras, donde antes de iniciar el juego del 5y6 nacional, se corrió el Clásico Arturo Michelena, con el triunfo de Paprika, con la monta de Jaime Lugo y el entrenamiento de Salvador Giordano.

Ganadores: Resultados de las Válidas Pagos

La reunión N°21 de 2025 ha marcado un hito al elevar el monto del 5y6 por encima del récord anterior. Este nuevo récord, que asciende a Bs. 28.636.220,00. De esta suma, se destinaron Bs. 4.009.070,80 a quienes acierten los 5 ganadores, y Bs. 15.463.558,80 a los que acierten 6.

En la primera válida ganó North Music, pensionado de José Jaramillo, ejemplar pagó un dividendo de Bs 171,50,00 a ganador, luego en la segunda del 5y6, la victoria fue para Money Set, una pupila también de José Jaramillo, conducido por Omar Guedez. En la tercera de las válidas, Center Middle hizo suya la prueba en dicho recinto en la tarde de carreras con la monta de Omar Guedez la segunda consecutiva y tercera para José Jaramillo. El dividendo en taquilla pagó Bs 75,87 a ganador.

El triunfo en la primera de la Triple Apuesta fue para Susurro, purasangre entrenado por Jesús Carfunjol Arteaga, y en el sillín del profesional Alejandro Briceño, el cual generó un dividendo de Bs 72,72, la primera de la Doble Perfecta, fue victoria sorpresiva para el alazán Ajilado, con un dividendo en taquilla de Bs 1.947,66 y la monta de Alejandro Briceño.

Y, por último, cerró el cuadro del 5y6 nacional del sábado en Valencia, en carrera que ganó Gran Maritza Ka, que deja en taquilla dividendo de Bs 75,23 a ganador con la monta de Omar Guedez quien triplica en las pruebas válidas.

5y6 Nacional: Carreras en Vivo Hinava

Los ganadores con cinco (5), fueron un total de (8377), los cuales ganaron Bs 473,80, mientras que los afortunados con los tickets de los seis (6) caballos de la fama, fueron en total (124) y cada uno se ganó Bs 123.463,53. Que al cambio oficial de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) equivale a un poco más de 500 dólares.