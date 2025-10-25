Paprika se lució y gana el Clásico “Arturo Michelena” en el Hipódromo de Valencia

Suscríbete a nuestros canales

En una tarde vibrante y un desenlace épico en el Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA), la yegua Paprika conquistó el Clásico “Arturo Michelena” de 2025. La tordilla de seis años firmó una nueva gesta en la tercera prueba no válida de la reunión 21, y de esta manera suma un nuevo triunfo selectivo consecutivo que la consolida en la élite del hipismo nacional.

La victoria fue un testimonio de clase y paciencia, magistralmente orquestada por el jinete Jaime "Pocho" Lugo. El binomio tuvo que superar el reto que impuso la veloz Magical Song, que con la monta de Alejandro Briceño intentó adueñarse de la carrera de principio a fin.

Una batalla de velocidad y estrategia: 1.800 metros selectiva

Tras el disparo de partida, Magical Song salió fulgurante y tomó la delantera, capaz de imponer un ritmo fuerte. La descendiente de Quarterback en Hakka, Paprika, se mantuvo al acecho, con el fin de controlar la escapada bajo la experta guía de Lugo. Detrás de ellas se ubicaban Flecha Montón, Brianna, Queen Of South y Voladora.

Magical Song se encargó de agenciar parciales fuertes que auguraban un final de alto voltaje: 24,3 segundos para los 400 metros iniciales, 49,4 en la media milla y 75,1 para los 1.200 metros. La milla (1.600 metros) se marcó en 103 exactos.

Fue precisamente en ese punto culminante donde la clase de Paprika se hizo sentir. La "campeona" quebró la resistencia de Magical Song, para lograr dominar y cruzar la meta en ganancia con una ventaja de cuerpo y medio, con un tiempo final de 117,4 para el recorrido.

Récord y consolidación histórica: Reunión 21

Este memorable triunfo eleva el palmarés de Paprika a catorce victorias en tan solo 20 presentaciones, un récord que la afianza como una de las grandes guerreras de la pista valenciana. Además, su nombre queda grabado por primera vez en el registro de esta selectiva, añadiendo un logro histórico a su trayectoria.

El favoritismo de la tordilla se reflejó también en las taquillas, al dejar dividendos de Bs 55,00 a ganador y Bs 55,00 al place, lo que demuestra la confianza del público apostador en su calidad.

Lugo sigue su escala en la historia

Para el experimentado jinete Jaime "Pocho" Lugo, esta victoria en el "Arturo Michelena" representa la número 2.433 de por vida. Con este nuevo éxito, el "Pocho" se acerca a la marca de otro grande del hipismo nacional, Ángel Alciro Castillo, quien alcanzó las 2.443 victorias en el país, hay que mencionar que Lugo sigue activo en el país y capaz de escalar puestos entre las leyendas de la fusta venezolana.