Corte de apelación anula sentencia y ordena un nuevo juicio en el caso de Wander Franco

Tribunal de Apelación de Puerto Plata ha anulado la condena original de primera instancia y ha ordenado la celebración de un nuevo juicio, reabriendo el proceso penal por los cargos de abuso sexual infantil. El caso legal contra el campocorto estrella de los Tampa Bay Rays, Wander Franco , ha dado un giro radical. Elha anulado la condena original de primera instancia y ha ordenado la celebración de un, reabriendo el proceso penal por los cargos de abuso sexual infantil.

La decisión judicial prolonga la incertidumbre sobre el futuro de uno de los talentos más grandes de las Grandes Ligas (MLB), cuya carrera ha estado en pausa desde que surgieron las acusaciones en 2023.

El ministerio público busca una condena mayor

La anulación de la sentencia se produjo a solicitud del Ministerio Público (MP) dominicano, que había apelado el fallo inicial por considerarlo insuficiente.

Sentencia anulada: En junio de 2025, Franco había sido condenado a dos años de prisión bajo pena suspendida y al pago de multas, tras ser encontrado culpable de abuso psicológico y sexual contra una adolescente. Sin embargo, fue absuelto de cargos más graves como explotación sexual comercial y trata de personas.

Petición de la fiscalía: Los fiscales litigantes no estaban conformes con la condena suspendida y pidieron a la Corte de Apelación que dictara una sentencia propia, solicitando una pena de cinco años de prisión efectiva.

Nuevo juicio: Al ordenar un nuevo juicio, el tribunal superior busca una nueva valoración de las pruebas que, según el Ministerio Público, permitirá a los jueces del nuevo proceso dictar una condena "en correspondencia con los hechos punibles que cometió" el pelotero.

El contrato de $182 millones en el limbo

Para la MLB y los Tampa Bay Rays, la orden de un nuevo juicio significa que el destino del jugador con uno de los contratos más lucrativos de la liga ($182 millones por 11 años, firmado en 2021) sigue en un limbo.

Franco ha estado en la lista restringida de los Rays, sin recibir paga, desde que la MLB inició su propia investigación paralela. La liga ha mantenido que esperará la conclusión del proceso judicial dominicano antes de tomar una decisión final sobre cualquier medida disciplinaria, que podría incluir una suspensión prolongada bajo la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso de Menores.

Este nuevo proceso legal supone un reinicio y una nueva oportunidad para ambas partes de presentar sus argumentos, pero también extiende la ausencia de Franco de los campos de juego de las Grandes Ligas.