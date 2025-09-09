Wander Franco presuntamente detenido tras incidente en Dominicana (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Wander Franco continúa en el ojo del huracán y su regreso a las Grandes Ligas está sumamente complicado. Recientemente, se dio a conocer que el pelotero dominicano está involucrado en otro problema con la justicia en su país, República Dominicana.

Hace unos meses, culminó el juicio contra este jugador de los Rays de Tampa Bay, luego de estar inmiscuido en una situación con una menor de edad y su madre. Ahora, presuntamente la policía lo detuvo en su propia residencia.

Además, hace unos días, Franco se pronunció en su redes sociales y mencionó sobre un supuesto robo, por parte de un hotel donde se encontraba hospedado en dominicano.

Wander Franco no sale de problemas

Según un reporte de La UCA Deportes, Wander Franco vuelve a ocupar titulares luego de que circulara la información de que fue, supuesta y alegadamente, arrestado por la Policía Nacional en Sosúa, donde se encontraba hospedado en un hotel. La noticia ha generado gran revuelo tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública, pues el jugador de Grandes Ligas continúa envuelto en situaciones fuera del terreno de juego que afectan su imagen.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las razones que motivaron la detención. Lo que sí trascendió es que, aparentemente, agentes policiales ingresaron a la residencia donde Franco se encontraba y lo habrían llevado bajo custodia. Este hecho ha alimentado la incertidumbre y multiplicado las especulaciones sobre lo que realmente sucedió.

Como mencionamos, el campocorto del equipo de Tampa Bay ya había sido noticia el fin de semana pasado, cuando denunció la sustracción de un millón de pesos en efectivo de la habitación de un hotel en Puerto Plata. Ese episodio, sumado al más reciente acontecimiento, ha puesto nuevamente en el ojo público, quien atraviesa un momento complicado en su carrera profesional y personal.