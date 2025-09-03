Wander Franco rechaza volver a jugar beisbol en República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

Wander Franco es uno de los grandes talentos que se perdió por temas extradeportivos de la República Dominicana. El ex pelotero está sumergido en un proceso judicial complejo que ha frenado su carrera. En esa línea, incluso rechazó jugar en la Liga Nacional de Beisbol de Verano de su País.

Franco recibió una invitación formal por parte de Granjeros de Moca para unirse a la Liga de Verano Norte. La respuesta del ex pelotero no dejó dudas: "Por el momento no estoy interesado". De esta manera Wander rechaza volver a jugar tras su último año en Rays de Tampa Bay.

La idea del equipo de República Dominicana era juntar a los tres hermanos Franco: Wander Alexander, Wander Javier, Wander Samuel. Sin embargo, esto quedó totalmente rechazado tras la negativa del ex pelotero de Rays, que aún necesita recibir un veredicto de la MLB sobre su situación.



Proceso judicial de Wander Franco mantiene su carrera en pausa indefinida

Wander Franco enfrenta un juicio de fondo en República Dominicana por presunto abuso sexual contra una menor de edad. Aunque fue absuelto en otro caso por porte ilegal de arma, su situación legal sigue sin resolverse. El pelotero permanece fuera de MLB y bajo régimen de presentación periódica.

El proceso ha frenado cualquier intento de reintegración deportiva. Franco no ha vuelto a entrenar con Tampa Bay ni ha participado en ligas locales. Su negativa a jugar en República Dominicana refuerza el silencio que rodea su futuro, mientras el caso avanza sin una fecha clara de resolución judicial.

Junior Caminero toma el lugar de Wander Franco como rostro de Tampa Bay

Junior Caminero asumió el protagonismo en Rays de Tampa Bay tras la debacle de Wander Franco. Su talento ofensivo, madurez y competitividad lo han convertido en el nuevo referente del equipo; una situación que no pidió, pero que asumió con mucha responsabilidad.