Junior Caminero emuló hazaña de Ronald Acuña Jr. con sus 40 jonrones (+Detalles)

Junior Caminero está en su primera temporada completa en las Grandes Ligas y vaya que ha demostrado que está mostrando todo su talento. El dominicano de los Rays de Tampa Bay recientemente llegó a 40 jonrones en el año, primera vez que lo hace en su carrera.

El tercera base quisqueyano, con apenas 22 años, entró en los libros de historia al arribar a ese número de cuadrangulares y sin duda se ha consolidado como uno de los mejores bateadores latinos de la presente campaña del mejor beisbol del mundo.

Además, con esos 40 cuadrangulares, el dominicano entró en una exclusiva lista de leyendas, donde destaca el venezolano Ronald Acuña Jr.

Junior Caminero se sienta en la misma mesa de Acuña Jr.

Junior Caminero entró en un club histórico reservado solo para los más grandes talentos del béisbol. Con sus 40 jonrones en una temporada antes de cumplir 22 años, el joven del equipo de Tampa Bay se unió a una lista de élite en la que figuran nombres legendarios como Ronald Acuña Jr., Eddie Mathews y Mel Ott. Su presencia en este grupo demuestra no solo su explosivo poder al bate, sino también la proyección de una carrera que apenas comienza y que ya apunta a ser especial.

Compartir espacio con figuras de la talla de Acuña Jr., uno de los rostros actuales de MLB, y con leyendas inmortales como Mathews y Ott, habla del impacto inmediato que Caminero está generando. No es común que un pelotero tan joven muestre tal combinación de fuerza, disciplina y madurez ofensiva, lo que hace que su logro tenga un peso histórico adicional.

Tras arribar a este número, Junior Caminero registra este 2025 un total de 136 hits, entre ellos 24 dobles y 40 jonrones. Además, tiene 100 carreras remolcadas, 81 anotadas y promedio de .262, todo esto en 132 encuentros.-