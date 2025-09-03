¡Primer dominicano! Junior Caminero llega a 40 cuadrangulares y 100 empujadas en esta campaña (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Con tan solo 22 años Junior Caminero está por encima de muchos bateadores en esta temporada, incluyendo a todos los dominicanos y acaba de convertirse en el primer jugador nativo de ese país que logra los 40 cuadrangulares y 100 remolcadas en este 2025, para seguir ampliando su huella en este año de ensueño.

La novena de los Rays de Tampa Bay supera 4-6 parcialmente en un picante desafío a los Marineros de Seattle, donde vinieron de atrás y justamente "La Máxima"está siendo el mayor protagonista.

Junior Caminero llega a 40 bambinazos:

El quisqueyano vino a aperturar la baja del sexto capítulo con su equipo perdiendo por la mínima 3-2 y luego de dejar pasar el primer envío, movió rápidamente sus manos ante una poderosa recta pegada del abridor Bryan Woo, para volarse la barda de forma impresionante a 390 pies de distancia por el jardín izquierdo, igualando las acciones.

De esta manera, Caminero alcanzó los 40 bambinazos en su primera zafra completa en Las Mayores y llegó a 98 remolques, aunque rápidamente alcanzaría las 100 traídas al plato.

Junior Caminero alcanza su empujadas número 100:

Un episodio más tarde, el joven de 22 años vino a batear nuevamente, esta vez con dos hombres en circulación y el duelo empatado 4-4, para automáticamente para ser el héroe de la noche.

Esto debido a que Junior se encargó de traer esas dos anotaciones al plato con un tubey, llegando a 100 empujadas en este 2025 de ensueño, para él y marcando la diferencia en esta intensa jornada.

Además, Caminero es apenas el segundo jugador en la historia de los Rays de Tampa con una zafra de 40 o más estacazos de vuelta completa y el primero, fue justamente otro dominicano: Carlos Peña, quien sacó 46 pelotas en 2007 vistiendo este uniforme.