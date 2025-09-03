LVBP: ¿Quiénes son los máximos robadores de bases en la historia del circuito?

Suscríbete a nuestros canales

Independientemente de que en esta era las bases robadas, como herramienta ofensiva, esté en bajos niveles de uso (sobre todo cuando se le compara con otras décadas), es muy interesante indagar sobre detalles, marcas y personajes que destacaron con esta acción. Al respecto, ahondaremos sobre la misma en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Acá nadie como José Leiva, quien a pesar de que solo jugó 11 torneos, poco más de 9 en Águilas del Zulia y poco menos de 2 con Caribes de Anzoátegui, logró 173 cojines estafados. De manera algo sorpresiva, en sus piernas no reposa la marca para una temporada, su tope fueron las 35 de 1985/1986 para los rapaces.

Asimismo, el bolivarense en otras tres ocasiones logró al menos 20 y en 8 años un mínimo de 10; entre la campaña 1982/1983 hasta 1992/1993 fueron: 5, 20, 13, 35, 22, 15 18, 0, 20, 3, 10, 12.

Bases robadas en la LVPB

Su cifra total sobresale todavía más porque el siguiente en el ranking, César Tovar, tuvo 146 en 26 años y solo en 4 ocasiones dejó por lo menos una decena. Esas casi centena y media las distribuyó así:

123 con Leones del Caracas

6 para el Portuguesa, híbrido entre los melenudos y Tiburones de La Guaira

15 en Tigres de Aragua

2 con Águilas del Zulia

En sus últimas 4 campañas (con los rapaces), no consiguió robada alguna.

Luego está Víctor Davalillo, quien a parte de sus 1505 hits, se hizo de 138 almohadillas en esos 30 larguísimos años de carrera; 121 robadas fueron para los Leones, 3 en Portuguesa y 14 con los bengalíes. Su tope quedó en 21, durante la 1963/1964, esa fue única ocasión en la que alcanzó 20 o más, así como una de seis con al menos 10.

En la Liga Venezolana de Beisbol Profesional LVBP también destacaron

Además de estos tres personajes, otros siete lograron 100 estafadas en la LVBP:

Teolindo Acosta 121

Ángel Bravo 119

Luis Salazar 113

Oswaldo Olivares 113

Roger Cedeño 112

Alexis Infante 103

Luis Sojo 100

Por otra parte, el récord de más estafas en un campeonato ya tiene tiempo instalado; en la 1986/1987 Donell Nixon sumó 44 con el Caracas, quebró la marca de Jeff Stone quien poco antes, en el 1983/1984 alcanzó 43 para las Águilas. Solo ellos lograron mínimo 40 para una campaña, Ed Miller en Leones quedó en 39 durante 1979/1980.