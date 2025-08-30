LVBP: Tiburones de La Guaira y su nutrido grupo ganadores del Novato del Año

Suscríbete a nuestros canales

Aunque mucho se ha documentado sobre la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), su narrativa es tan sustancial que es inevitable ser consecuente sobre los detalles de toda esa narrativa que en el próximo enero, llegará a 80 años. Un largo recorrido sobre el que hay abundancia de puntos que tocar y para esta ocasión, nos enfocaremos sobre el Premio Novato del Año, de manera especial en el espectro de los Tiburones de La Guaira.

LVBP: Historia que comenzó con “Carrasquelito”

Se trata de un galardón que formó parte del parto del circuito mismo, y por allá en 1946, Alfonso “Chico” Carrasquel fue precursor del reconocimiento cuando a sus 17 años dio comienzo a su carrera como pelotero rentado. En el transcurso de eso corto campeonato de 1946, con 33 juegos por equipo, cumplió su mayoría de edad y fue reconocido como el mejor de los bisoños, siendo parte del Cervecería Caracas.

A lo largo del tiempo, por diversas causas el premio no ha formado parte de cada torneo; eso por un lado, por el otro el recorrido del cardumen en la LVBP recordemos data del 1962/1963.

Desde ese punto, como guairistas los ganadores han sido:

¡Qué Tiburones!

Juan Quintana en 1963/1963

Romo Blanco 1973/1974

Juan Monasterios 1976/1977

Gustavo Polidor 1980/1981

Argenis Salazar 1981/1982

Norman Carrasco 1982/1983

Carlos Mendoza 2000/2001

Francisco Rodríguez 2003/2004

Maximiliano Ramírez 2008/2009



Héctor Sánchez 2011/2012

Salvador Pérez 2012/2013

Carlos Sánchez 2013/2014

Odúbel Herrera 2014/2015

Luis Matos 2024/2025