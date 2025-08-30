MLB: Luis Torrens subsana la ausencia de Francisco Álvarez con batazos como este (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En la soberana paliza de 19x9 que los Marlins de Miami recibieron de los Mets de Nueva York, para algunos lo más llamativo pueden ser los jonrones conectados por Juan Soto, Pete Alonso, Mark Vientos o los 2 de Brandon Nimmo, pero en ese festival de poder también participó Luis Torrens.

Como principal reemplazo de su paisano Francisco Álvarez, quien cumple rehabilitación en la sucursal Triple A de la organización, el cátcher suplente venezolano una vez más dio un paso al frente, como lo ha hecho a lo largo de este certamen de MLB.

Luis Torrens cumple para los Mets

Para esta ocasión su coterráneo mánager, Carlos Mendoza, lo colocó como 9no en el orden ofensivo y respondió con positiva jornada de 4-1, vuelabardas, 3 remolcadas, 1 anotada más base por bolas.

Su tablazo de cuatro esquinas, el 4to de este año, llegó en la 8va entrada cuando en la lomita del Citi Field estaba otro criollo, Javier Sanoja infielder que fue colocado como pitcher ante lo abierto del marcador y quien no logró evitar la brecha se magnificara.

Cuando Torrens entró a batear, encontró en circulación a Brett Baty y Tyrone Taylor. Sobre el primer envío del turno respondió a una lenta recta de 62.4 millas por hora, que tras el contacto, salió a 99.3 millas por hora y abandonó el campo por el jardín izquierdo recorriendo 350 pies de distancia.

Números en esta campaña de MLB

De ese modo, Luis Alfonso llegó a 24 remolcadas, 14 anotaciones al tiempo que optimizó su línea ofensiva hasta:

.218 en promedio de bateo

.284 en porcentaje de embasado

.332 de slugging

.616 de OPS