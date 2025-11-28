George Harris presume a su novia y revelan identidad de la misteriosa mujer

Suscríbete a nuestros canales

Cuando se trata de su vida privada y sentimental, el comediante venezolano George Harris siempre se ha mantenido al margen. Sin embargo, luego de varias especulaciones sobre una posible relación sentimental, finalmente presentó a su novia en el Día de Acción de Gracias.

En agosto de este año, el caraqueño compartió en redes sociales una fotografía junto a una espectacular rubia a quien cariñosamente tomó por la cintura, lo que causó la intriga de sus seguidores y, por supuesto, se encendieron las alarmas de un romance.

Aunque George no abordó el tema, una vez más sorprendió a sus seguidores pero, esta vez, se podría decir que es oficial: ¡George Harris tiene novia!.

George Harris de amores con una rubia

El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es una fecha especial para los estadounidenses para celebrarlo en familia y con amigos cercanos, por este motivo el venezolano se reunió con seres queridos para celebrarlo y… entre sus invitados la hermosa rubia estaba presente.

Para la publicación, George usó de portada una postal con la misteriosa mujer; ambos sonrientes y muy acaramelados. En el resto de las imágenes, la rubia no se despegaba de su lado, siendo el foco de atención del post.

“Happy Thanksgiving. Agradecido con la vida por el cariño y la mejor compañía del mundo salud y millones de bendiciones para todos”, escribió el comediante.

¿Quién es la novia de George Harris?

Se trataría de Caro Taddei, una especialista en escultura facial de Miami, Florida, según su perfil de Instagram.

Aunque se desconoce más información de la rubia, le dejó un cariñoso mensaje en la publicación: “Te amo mi amor, gracias por la paz , el amor y la alegría que traes a mi vida”.

¡Fanáticos sin palabras!

Sus seguidores quedaron boquiabiertos ante la presencia de la hermosa chica, sin embargo, lejos de causar molestia, celebraron su nueva etapa sentimental con un humor característico del comediante.

“Maigualida, triunfaste, atrapaste al Catire”, “Quede mínimo común múltiplo”, “Chachooooooo el catire tiene a su catira”, son algunos de los comentarios.