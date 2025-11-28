LVBP: Caribes dejó atrás sus errores y atormentó más a los Leones

Suscríbete a nuestros canales

La defensa es una faceta con la que bien se pueden ganar o perder juegos de beisbol; paralelamente, los boletos no tienen defensiva y este jueves, Caribes de Anzoátegui casi pagó muy caro la combinación de esos hándicaps con los que dejaron escapar una ventaja de 5x0 que pareció, liquidarían son dificultades a los Leones del Caracas.

En el primero de una serie de dos en su parque, el Alfonso “Chico” Carrasquel, los aborígenes marcaron 2 en el tercero y 3 más en la 5ta que explotaron al abridor visitante, Erick Leal. Pero rápido en el sexto se desmoronaron de manera inusitada.

Carlos Marcano, iniciador de los locales amarró a los Leones en 5 tramos, y para el sexto entregó el partido al relevista Oswald Mori que golpeó a Jhonny Pereda, dio boleto a Jeferson Morales, Liván Soto bateó elevado al jardín derecho con el que Pereda se movió a tercera y desde ahí anotó por error en tiro del lanzador, acción en la que también se embasó el bateador Lenyn Sosa.

Leones vs Caribes en estira y encoge

Un poco más adelante, entró al montículo Liarvis Breto, cedió 2 pasaportes y dio un pelotazo que significaron 2 carreras; Sebastián Perrone fue llamado desde el bullpen, otorgó boleto y le ligaron sencillo para otra anotación pero el daño no fue mayor porque Yonathan Daza fue retirado en el home.

Con la partida igualada, la visita marcó 2 en el 7mo y pareció sería suficiente, pero el sufrimiento forma parte del desempeño de su bullpen que de nuevo fracasó; Anthony Vizcaya permitió 1 en el octavo, Carlos Hernández otra en la novena y de paso salió lastimado.

Entre revisiones de jugadas, todo se definió en la baja del 10mo. Diego Infante, corredor asignado en la intermedia (Regla Panamericana), marcó la del gane fácilmente gracias al hit de Romer Cuadrado, que se vio enorme ante el malogrado relevista Tyrone Yulie.

Resultado final: Caracas 7, Anzoátegui 8.

LVBP - Beisbol - Números

A lo largo de esta temporada de LVBP, la ofensiva ha sido punta de lanza de los Leones pero en este duelo, apenas ligaron 3 imparables; Caribes por su parte, cedió 6 boletos, todos en 1.1 innings.

Ganó Yilber Díaz (2-0, 0.77 en efectividad, 0.86 de whip) que relevó perfecto 2 tramos; perdió Yulie (0-1, 6.75/2.25) permitió 1 hit, 1 anotación que fue inmerecida.

Los caraquistas hilvanaron su segunda caída al hilo y quedaron 3 juegos por debajo de .500, 15-18 con solo 1 de ventaja sobre el último lugar donde permanecieron los Navegantes del Magallanes que llegaron a 3 lauros consecutivos.

Los cariberos se ubicaron con 18-16, tercer puesto a 1 de los Tigres de Aragua en el segundo y 1.5 de Águilas del Zulia en el primero.