LVBP: Omar Alfonzo sacó lo “Matatán” y sonó par de jonrones para Caribes

Acontecida noche para la familia Alfonzo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); en la misma noche en la que su hermano Eliézer Jr. completó sus primeros 100 hits vitalicios, Omar asumió protagonismo con poder jonronero, muy parecido a lo que en varias ocasiones se le vio a su padre, Eliézer.

Omar Alfonzo ¡Qué noche!

En el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, Omar sonó el primero de sus jonrones durante la parte baja del 4 inning de los Caribes de Anzoátegui; poco después de que Hernán Pérez también su fuese para la calle, el toletero en cuestión la sacó por el jardín central ante los envíos de Melvi Acosta, abridor de los Bravos de Margarita.

Luego en la entrada número 6 fustigó al relevista Carlos Suniaga, conexión que también fue solitaria y que abandonó el campo de juego por las praderas izquierda-central.

De ese modo, el menor de los hermanos Alfonzo llegó a 4 vuelabardas en este torneo 2025/2026, y para más, completó su primer juego multijonrón en la LVBP. Con esas 2 remolcadas totalizó 11; terminó la partida de 2-2, con par de bases por bolas y 3 rayitas anotadas.

Subió su promedio de bateo hasta .275, el porcentaje de embasado a .463, slugging hasta .625 y el OPS a 1.088. Principal bastión en el lauro final de los Caribes, 9x3, que detuvieron en 3 la cadena adversa de descalabros; dejaron balance de 17-15.