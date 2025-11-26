MLB: José Bautista explicó lo que “hubiera podido” hacer con Rougned Odor en su recordado altercado

Suscríbete a nuestros canales

Por razones extradeportivas, el 15 de mayo de 2016 es una de las fechas más recordadas tanto para la carrera MLB de Rougned Odor, como de José Bautista y seguramente al ver los nombres de ambos, es muy probable que sepa el por qué de nuestra aseveración.

En aquella jornada el venezolano y su colega dominicano protagonizaron una de las tánganas más recordadas, no solo de la década precedente, también en lo que va de siglo y varios años previos incluso. Es que pocas veces, ha ocurrido como ellos lo hicieron con sus respectivos elencos, Rangers de Texas y Azulejos de Toronto, transmitir tanta intensidad a través del diamante.

José Bautista - Rougned Odor - MLB

De manera inevitable, desde ese momento y con el transcurrir del tiempo, mucha curiosidad ha dado el tema, de hecho, en una ocasión hace un par de años consideramos preguntarle a Rougned Roberto sobre el hecho, solo que las circunstancias de la conversación estimamos, carecieron de idoneidad.

Lo cierto es que sobre el caso, sí se refirió recientemente José Antonio, en declaraciones difundidas por Diamante 23:

“Nunca he hablado con el tipo (apodo de Odor en el ámbito peloteril), lo cual está bien (...) si hubiera podido, si quisiera hacerle daño, definitivamente podría haberlo hecho. Le jugamos siete partidos esa temporada, ese fue el séptimo juego y el octavo inning, trajeron a un tipo del bullpen, tiraron un lanzamiento, me golpearon, me expulsaron, ya sabes, ese tipo de cosas”.

Grandes Ligas - Rangers de Texas - Azulejos de Toronto

Bautista, líder en cuadrangulares del Big Show con 54 y 43 en 2010 y 2011 también explicó:

“Hay ciertas cosas que haces en el beisbol para mostrarle a la oposición que no estás contento con algo, lanzamientos fuertes, diferentes cosas. Como dije, si quisiera hacerle daño probablemente podría haberlo hecho, pero me alegro de no haberlo hecho. No me alegra que me hayan dado puñetazos, pero es lo que es”.

En esa temporada de Grandes Ligas, la serie particular entre texanos y canadienses fue muy reñida, favorable a estos últimos 4-3, en 4 de los compromisos la diferencia fue de 1 sola anotación, mientras que en solo 2, la brecha mayor a 5 rayitas. Eventualmente, coincidieron en una de las Series Divisionales de la Liga Americana, donde los alados pasaron las escobas, 3-0.