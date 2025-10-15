MLB: Dodgers con estos excelentes números de sus abridores y no vistos durante 12 años en playoffs

Suscríbete a nuestros canales

Aunque el beisbol se versa en las facetas ofensiva, defensiva y de pitcheo, esta última tiene importancia determinante en el desempeño y logros de un equipo a lo largo de un torneo, de manera especial uno extenso como la MLB, tanto en la ronda eliminatoria como en la postemporada; en esta última los Dodgers de Los Ángeles sustentan su camino de regreso a la Serie Mundial.

Entre la Serie de Comodín vs Rojos de Cincinnati, la Serie Divisional ante Phillies de Filadelfia y la presente Serie de Campeonato contra Cerveceros de Milwaukee, el elenco dirigido por Dave Roberts desborda calidad total por parte de su grupo de abridores.

A los escarlatas les barrieron en dos encuentros, a los cuáqueros les despacharon 3-1 mientras que sobre los espumosos tomaron ventaja de 2-0, y en esos ocho compromisos lograron siete impecables aperturas.

Blake Snell en el primero con Rojos lanzó 7 innings de 4 imparables y 2 rayitas, ambas limpias, 1 boleto y 9 ponches.

Yoshinobu Yamamoto ayudó a pasar las escobas con 6.2 tramos de 4 hits, 2 anotaciones que fueron sucias, dio 2 pasaportes y recetó 9 chocolates.

Shohei Ohtani inició contra Phillies con 6 entradas de 3 indiscutibles, 3 carreras, todas merecidas, 1 pasaporte más 9 guillotinados.

Snell asestó el segundo ante Filadelfia dejando 6 episodios en blanco de 1 hit, 4 boletos y 9 ponchados.

Dodgers de Los Ángeles ¡Qué calidad!

Yamamoto en el tercero de esa disputa quedó corto con 4 entradas, pero a la jornada siguiente Tyler Glasnow también blanqueó: 6 innings de 2 imparables recibidos, dio 3 bases por bolas y ponchó a 8.

Ya contra Cerveceros, Snell comenzó con esa espectacular joya de 8 episodios, apenas 1 indiscutible, ninguna rayita, tampoco boletos y 10 pasados por la guillotina.

Este 14 de octubre, Yamamoto cubrió la ruta completa: 9 innings sobre la lomita, le dieron 3 hits, solo 1 carrera (por jonrón de Jackson Chourio), 1 boleto más 7 ponchados.

Es decir, Dodgers consiguió de sus iniciadores 7 trabajos de al menos 6 entradas en estos ocho juegos, el primer elenco de Grandes Ligas que lo consigue en playoffs desde que en 2013, los Tigres de Detroit consiguieron 7 de sus monticulistas de apertura.