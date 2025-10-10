MLB: Dodgers de Los Ángeles deben hacer estos correctivos para la Serie de Campeonato

Suscríbete a nuestros canales

Dodgers de Los Ángeles en su Serie Divisional contra Phillies de Filadelfia, mostró esa ímpetu característico de equipo campeón, que de paso, está en la defensa del título en la MLB, sin embargo, el avance a la Serie de Campeonato estuvo alejado de la excelencia estadística, al menos en una de las tres facetas del juego.

Ofensivamente, el conjunto de Dave Roberts dejó línea de:

.199 en promedio de bateo

.261 en porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés)

.277 de slugging

.538 de OPS

De modo más específico, se fueron de 141-28, con 3 dobles, 1 triple, 2 cuadrangulares, tuvieron 12 carreras remolcadas, 13 anotaciones, sacaron 12 bases por bolas y se poncharon 30 veces.

Para más, dejaron 13 corredores en circulación luego de 2 outs; con corredores en posición anotadora ligaron de 29-5 para .172 de average. Mientras que fueron 11 los que se quedaron en las almohadillas.

La línea fue demasiado baja, en especial para un elenco con tan recios toleteros, no es para alarmarse, a los más pintados les puede ocurrir y esta es una disciplina grupal; los azules prevalecieron porque hicieron el trabajo tanto a la defensiva como en las responsabilidades monticulares.

En 38 entradas solo incurrieron en 3 pecados, muy bueno y en ese mismo lapso los lanzadores permitieron 29 indiscutibles, 15 rayitas de las qu4 14 se anotaron como merecidas, cedieron 17 boletos, poncharon a 38 fueron 3 los jonrones que les batearon. Así los guarismos dibujaron:

Dodgers de Los Ángeles esperan rival para la Serie de Campeonato

3.32 de efectividad

1.21 en whip

6.9 hits en contra por cada 9 entradas

0.7 vuelabardas

4 en promedio de boletos

9 el de guillotinados

Aunque esto es excelencia, hay que prestar atención con el rendimiento del bullpen porque en los juegos 2 y 3 fueron castigados y en el global así fueron sus guarismos:

4.50 en ERA

1.75 de whip

9.6 hits por cada 9

1.1 jonrones

6.2 pasaportes

5.6 ponches