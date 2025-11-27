Andrea Rubio debuta como presentadora internacional ¡Perfecto inglés!

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Internacional 2023 Andrea Rubio continúa cosechando éxitos por su talento, carisma y entrega para la animación. Y es que, la guapa modelo fue la encargada de conducir en Tokio, Japón, la gran final del certamen internacional en su edición número 63.

Gran Momento

La comunicadora y creadora de contenido, se fue hasta el país nipón para estar en toda la concentración conociendo a las candidatas de diversos lugares del mundo, crear contenido para las plataformas digitales y prepararse para la gala de coronación.

Andrea optó por llevar un maquillaje foxy, piel iluminada y cola alta con ondas de mucho volumen, que la hicieron ver radiante. Además, llevó un ajustado vestido al cuerpo en color rojo con detalles en dorado.

También realizó otros dos cambios igual de elegantes, uno en naranja con medio hombro al descubierto, y el traje con el cual anunció los resultados finales sin un solo brillo, con gargantilla y pequeños zarcillos, todo un derroche de belleza como solo ella sabe hacerlo.

Celebración de cumpleaños

Para rubio, la novena venezolana en ganar la corona de perlas del certamen japones, fue un momento mágico, no solo por animar toda la gala en inglés, sino también por ser su cumpleaños este jueves 27 de noviembre.

“El mejor cumpleaños de todos. Poder cantar 'Ay que noche tan preciosa' en Japón fue simplemente impagable”, escribió en su perfil de Instagram.