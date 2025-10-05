Andrea Rubio será la animadora del Miss Internacional 2026 ¡Triunfando!

Suscríbete a nuestros canales

La organización Miss Internacional ha confirmado que la modelo y periodista Andrea Rubio, será la conductora de la noche final del certamen el próximo jueves 27 de noviembre en Tokio, Japón. A través de las redes se ha revelado la buena noticia, que impulsa la carrera de la joven quien ganó la corona en el 2023.

Gran noticia para Andrea

El certamen nipón promete una edición 2025 renovada, con la creación de una canción y otras sorpresas de las cuales no revelaron detalles. Andrea no solo estará en la noche de coronación, sino también participará en las actividades diarias, que tendrán las delegadas de diversos países.

“Andrea Rubio será la anfitriona de la edición número 63. Cerca de 80 delegadas de todo el mundo competirán por el prestigioso título, que actualmente ostenta la belleza vietnamita Huynh Thi”, escribieron en Instagram.

En este sentido, aseveraron que las candidatas llegarán a Japón desde el 12 de noviembre, tendrán la presentación del traje típico el 16 y la evaluación preliminar el 24 de noviembre.

Candidata por Venezuela

Venezuela va bien representado por la modelo Alessandra Guillén, quien hace días visitó la embajada de Japón en el país, como parte de su preparación para el Miss Internacional.

La joven ha mostrado una gran evolución en su año como reina, con el objetivo de buscar para el país un nuevo triunfo, tras la impecable participación de Sakra Guerrero el año pasado, siendo 3ra finalista.