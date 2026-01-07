Daniela Alvarado habla de su hija y da detalles de su vida familiar

Suscríbete a nuestros canales

Para celebrar la llegada del 2026, la actriz venezolana Daniela Alvarado y su esposo, José Manuel Suárez, le presentaron al mundo a su hija Olivia, una pequeña a la que eligieron darle todo su amor y comenzar a formar su familia.

Daniela y José Manuel, quienes se casaron en septiembre de 2021, hacen hoy realidad lo que en diferentes ocasiones hablaron y fue la posibilidad de agrandar su hogar. Ahora, los artistas viven una hermosa etapa junto a la niña que describen como su mayor felicidad.

Daniela Alvarado celebra tradición con Olivia

A través de su perfil en Instagram, la protagonista de “Juana La Virgen”, compartió una imagen de una bota de Navidad con la letra “O”, perteneciente a su bebé, esto como motivo de la celebración del Día de Reyes Magos el 6 de enero de 2026.

En su post, Alvarado celebró la posibilidad de vivir esta experiencia que, aunque es una tradición familiar, hoy suman a una nueva integrante. “Ya Olivia tiene su bota, y este año prueba por primera vez el roscón de Reyes, el año pasado estaba muy pequeña”, escribió.

Este texto llamó la atención de todos, pues, es un nuevo detalle sobre Olivia y se trataría del tiempo que lleva conviviendo con sus nuevos padres. Para nadie es un secreto que, este tipo de trámites llevan tiempo por lo que los tres han compartido muchos momentos juntos.

Aunque aún se desconoce cómo se llevó a cabo el procedimiento para estar con Olivia, está claro que Daniela y José Manuel se encuentran muy felices por lo que viven en su hogar.

¿Daniela quiere más hijos?

En múltiples entrevistas, ‘Danielita’ ha hablado de la importancia de la familia, pero, nunca se ha conocido cuántos hijos planea tener. Ya una vez teniendo a Olivia, el público se preguntaba sobre la posibilidad de tener más hijos y, esa interrogante parece haber sido contestada.

En su misma publicación de Instagram, la caraqueña de 44 años escribió: “Quiero que mis hijos conozcan esas mismas tradiciones, porque nuestras costumbres hablan de nuestra crianza, de nuestro hogar, de lo que somos”.

De este modo, confirmaría que, en un futuro podría llegar otro miembro a su familia y convertirse en herman@ de la princesa Olivia. Por supuesto, el tierno post generó comentarios positivos por parte de sus seguidores y colegas que celebran la llegada de la niña.