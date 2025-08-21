Esto dijo el esposo de Daniela Alvarado sobre la adopción de un bebé

Suscríbete a nuestros canales

Rumores fundados por usuarios en redes sociales afirmaron que Daniela Alvarado y José Manuel Suárez habrían adoptado a un bebé para terminar de completar su familia. Sin embargo, en un encuentro con los medios de comunicación, el actor se pronunció sobre el tema sin negarlo o confirmarlo.

Con la serenidad que lo caracteriza José Manuel Suárez respondió a la pregunta de un medio nacional, explicando que las ganas que tiene el público de verlos en su faceta como padres hizo que las especulaciones se esparcieran.

“Creo que es las ganas que tienen, como nosotros, de ser padres… el día que lo seamos, con todo gusto lo vamos a compartir, pero a nuestro ritmo”, señaló.

Lejos del foco mediático

El esposo de ‘Danielita’ aseguró que su relación la han mantenido al margen del foco mediático e hizo énfasis en su futuro como padres, siendo algo que han conversado durante su relación.

“Hemos conversado y queremos encontrar un punto medio… compartir nuestra felicidad con quienes nos siguen, pero sin exponerlo todo. Queremos proteger la identidad del bebé y su libertad de decidir más adelante si quiere ser figura pública”, explicó.

Aunque no negó ni confirmó la noticia de la supuesta adopción, cuando llegue la oportunidad mantendrá al bebé lejos del foco mediático de los medios de comunicación.

“Sabemos que hay personas que nos quieren, y eso es hermosísimo. Imagínense la emoción que sentirán muchos cuando seamos padres. Lo compartiremos con todo el amor, pero respetando nuestros límites”, afirmó.

Cabe acotar que la pareja de venezolanos, unieron sus vidas luego de 15 años de amistad. Daniela Alvarado y José Manuel Suárez se casaron en una ceremonia civil el 15 de junio de 2021.