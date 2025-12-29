Hija de Chayanne quiere la banda de Portuguesa en el Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Isadora Figueroa, es la hija menor del cantante puertorriqueño Chayanne, y la exreina de belleza venezolana Marilisa Maronesse. La joven cantante y modelo, habló en una reciente entrevista de sus raíces criollas, y por supuesto del Miss Venezuela.

¿Isadora en el Miss Venezuela?

Carismática y auténtica la jovencita de 25 años se sintió muy feliz en hablar del llano venezolano y de las diferentes nacionalidades que tiene, que la hacen una popular mezcla.

“Tengo que poner Miss Venezuela, Miss Puerto Rico, Miss Estados Unidos y Miss Italia, me tengo que dividir. Estado Portuguesa, esa es la que quiero representar, tengo una mezcla de acentos, estoy en Puerto Rico y se me pega, estoy en Miami y tengo el venezolano, cualquiera es bello”, manifestó con emoción.

En este sentido, aseveró que ha comido la tradicional hallaca, muy servida en estas fechas decembrinas y que también probó el panettone.

“Me he comido todo, el pan de jamón, todo”, dijo, despertando comentarios del público por mostrar con orgullo su lado venezolano.

Chayanne y su esposa

Fue en 1988 que el artista boricua conoció en el Miss Venezuela a la hermosa Marilisa, que representaba la banda del estado Portuguesa. Dicen que fue amor a primera vista, estando juntos hasta la fecha y siendo una de las parejas más estables del entretenimiento.

Maronesse ganó en el certamen nacional el título de Miss Venezuela Latina.