Farándula

Hija de Chayanne quiere la banda de Portuguesa en el Miss Venezuela

Por

Elvis González
Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 11:29 am

La joven habló del estado llanero con gran emoción y enorme sonrisa 

Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Isadora Figueroa, es la hija menor del cantante puertorriqueño Chayanne, y la exreina de belleza venezolana Marilisa Maronesse. La joven cantante y modelo, habló en una reciente entrevista de sus raíces criollas, y por supuesto del Miss Venezuela.

¿Isadora en el Miss Venezuela?

Carismática y auténtica la jovencita de 25 años se sintió muy feliz en hablar del llano venezolano y de las diferentes nacionalidades que tiene, que la hacen una popular mezcla.

“Tengo que poner Miss Venezuela, Miss Puerto Rico, Miss Estados Unidos y Miss Italia, me tengo que dividir. Estado Portuguesa, esa es la que quiero representar, tengo una mezcla de acentos, estoy en Puerto Rico y se me pega, estoy en Miami y tengo el venezolano, cualquiera es bello”, manifestó con emoción.

En este sentido, aseveró que ha comido la tradicional hallaca, muy servida en estas fechas decembrinas y que también probó el panettone.

“Me he comido todo, el pan de jamón, todo”, dijo, despertando comentarios del público por mostrar con orgullo su lado venezolano.

Chayanne y su esposa

Fue en 1988 que el artista boricua conoció en el Miss Venezuela a la hermosa Marilisa, que representaba la banda del estado Portuguesa. Dicen que fue amor a primera vista, estando juntos hasta la fecha y siendo una de las parejas más estables del entretenimiento. 

Maronesse ganó en el certamen nacional el título de Miss Venezuela Latina.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Venezuela
Lunes 29 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula