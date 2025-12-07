Farándula

Chayanne ofrece apoyo incondicional a su hijo en "Exatlón Estados Unidos"

Por

Elvis González
Domingo, 07 de diciembre de 2025 a las 01:31 pm

El intérprete de "Torero" respaldó la decisión de su pequeño en participar en el reality, por el jugoso premio de $200.000 

Lorenzo Figueroa es el hijo mayor del cantante y compositor Chayanne. El joven comenzó el 2 de diciembre la competencia "Exatlón Estados Unidos", reality de la cadena Telemundo.

Una competencia en la que el joven pone en práctica su destreza para el deporte, fuerza, resistencia y mucha energía.

Apoyo de Chayanne a su hijo

Lorenzo que tiene una marca llamada Stamos Bien y que es fruto de la relación del artista boricua, con la venezolana Marilisa Maronese, es parte del team azul.

Lolo como lo llaman de cariño sus familiares, ha aprovechado el reality para demostrar su personalidad, entrega al deporte y hablar de su familia, en especial del apoyo que siempre ha recibido de su famoso padre.

Destacó que Chayanne siempre lo ha protegido, al igual que a su hermana Isadora. Al contarle del proyecto la respuesta fue bastante clara y firme.

"Al saber de un reality de deporte y saludable como Exatlón dijo; 'Por favor, de una hazlo'", comentó Figueroa a uno de sus compañeros.

Unión familiar

En este sentido, resaltó que su familia es muy unidad y que siempre lo impulsan con buenas palabras en su carrera como empresario.

Además, destacó que es difícil estar sin ellos en fechas navideñas, pero sabe que el resultado de toda la competencia será increíble.

