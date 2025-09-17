Fans de Chayanne cumplen mágico sueño gracias a la IA ¡El papá de todos!

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días las redes sociales se han inundado con hermosas fotografías de fanáticos con sus estrellas favoritas de la música, televisión y la actuación. Imágenes llamadas polaroid que se logran a través de la inteligencia artificial de Google.

Uno de los más populares en las plataformas digitales es el cantante, compositor y bailarín puertorriqueño Chayanne, a quienes sus seguidores han recreado con hermosas fotografías abrazados, sonrientes y unidos como si fuese de verdad.

Puro amor y ternura

El intérprete de 57 años apodado por sus fanáticas como “El papá de Latinoamérica”, protagonizó múltiples fotos posteadas con mensajes de felicidad de sus seguidoras, que no pierden oportunidad para demostrarle el amor y respeto que le tienen, a los años de carrera y música por todo el mundo.

El tren de Gemini, ha hecho realidad lo que para muchas es complicado, una foto con el galán protagonista de la película “Baila Conmigo”. Aunque el boricua es muy cercano y siempre responde al cariño de su gente, es imposible tener una fotografía con todas, por lo que la inteligencia artificial lo ha logrado.

En su perfil oficial de X Chayanne, pidió a sus fanáticas y sus queridos “hijos”, etiquetarlos en cada publicación de amor que le realizan. “Este espacio es para ti. Quiero ver lo que logran con la IA”, escribió el martes 16 de septiembre.

Gira con éxito

En el último tour que realizó el artista cuyo nombre de pila es Elmer Figueroa Arce, se llamó “Bailemos otra vez”, que fue el momento ideal para que seguidores pudiesen verlo en el escenario y hasta tomarse una foto.