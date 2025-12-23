LVBP: Magallanes remonta un festival de batazos ante Caribes y respira en la clasificación

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes consiguieron este lunes una victoria vital ante Caribes de Anzoátegui, manteniendo vivas sus esperanzas de trascender a la postemporada del campeonato 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). En un encuentro de constantes alternativas y un alto carrusel de anotaciones, el equipo filibustero logró imponer su jerarquía en el tramo final del compromiso.

Con este resultado, la "Nave Turca" se consolida en la quinta posición de la tabla, colocándose a tan solo medio juego de las Águilas del Zulia, quienes ocupan el cuarto lugar. Tras este esfuerzo, el Magallanes tendrá una jornada libre para ajustar piezas antes de volver a la acción el próximo viernes 26 de diciembre, cuando visitarán a los Tiburones de la Guaira en el Estadio Universitario de Caracas.

Un duelo de estrategias y batazos

La novena dirigida por el futuro Salón de la Fama, Yadier Molina, mostró su agresividad desde temprano. En la misma primera entrada, Carlos Rodríguez castigó el pitcheo oriental con un cuadrangular solitario para abrir el marcador. La ofensiva eléctrica continuó su ataque con cuatro rayitas en el tercer inning y dos más en el cuarto, construyendo lo que parecía una ventaja cómoda frente a los locales.

Sin embargo, los dirigidos por el exgrandeliga Asdrúbal Cabrera no bajaron los brazos en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel. Caribes respondió con dos anotaciones en la baja de la cuarta y desató un rally de cinco carreras en la quinta para igualar las acciones. El momento anímico parecía estar del lado de "La Tribu", que en el sexto capítulo fabricó otras cuatro anotaciones para tomar el control del juego por primera vez, dejando el marcador momentáneamente a su favor.

El despertar de la ofensiva filibustera

A pesar de la embestida oriental, el Magallanes demostró por qué es uno de los equipos más aguerridos del circuito. En la alta del séptimo, descontaron con un par de carreras que recortaron la distancia y devolvieron la confianza al dugout. La verdadera explosión llegó en el octavo episodio, cuando la toletería visitante ligó un impresionante rally de siete anotaciones, castigando severamente al relevo de Anzoátegui.

Para poner cifras definitivas, el conjunto eléctrico sumó otras cuatro rayitas en la parte alta del noveno, sellando un triunfo que no solo suma en lo numérico, sino que inyecta una dosis de moral necesaria para la recta final de la temporada regular. El pitcheo relevista de Molina logró contener las amenazas finales, asegurando un triunfo que mantiene en vilo a toda la fanaticada magallanera.