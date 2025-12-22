Víctor Muñoz se hace procedimiento estético en el rostro: Así lo modificó

Suscríbete a nuestros canales

El cantante venezolano Víctor Muñoz mostró en su perfil de Instagram, el antes y después de su intervención de párpados caído. Una operación que lo llenó de emoción por los buenos resultados obtenidos.

Operación para lucir mejor

El intérprete de “Mi princesa”, confió en las manos del doctor Daniel Páez para la intervención que ahora lo hace lucir más fresco y joven.

“Mucha gente me decía que me veía cansado y la verdad es que no era cansancio. El diagnóstico fue Ptosis Palpebral, y la corrección que me realizó fue una Conjuntivo Müllerectomía”, escribió en su perfil de la camarita.

Igualmente, mostró todo lo que fue la intervención en quirófano y lo bien que el doctor Páez trabaja, para garantizar lo mejor a sus pacientes.

“El cambio fue inmediato, sin cicatrices visibles, y no solo mejoró la parte estética… también mi visión. Hoy me siento renovado, con la mirada más despejada y natural. Gracias Daniel, por tu profesionalismo”, mencionó.

Un doctor de altura

Daniel es un cirujano plástico oculofacial muy conocido en el país por haber operado a figuras del medio como Hugo Carregal, Sabrina Salemi, Valentina Quintero, Marianella Salazar, a la madre de Norkys Batista, entre otros.