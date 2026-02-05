Entrenador del Corinthians pone en duda la continuidad del 'Brujo' Martínez

Suscríbete a nuestros canales

El regreso de las vacaciones de diciembre se ha transformado en una pesadilla para José "Brujo" Martínez.

El mediocampista de la Vinotinto, que pasó el receso en su tierra natal, se encuentra varado en Venezuela debido a complicaciones burocráticas con la renovación de su documentación, lo que le ha impedido reportarse a la pretemporada del Corinthians.

Sin embargo, en el club paulista la paciencia se agotó. Su director técnico, Dorival Jr., no ocultó su malestar y lanzó una dura crítica pública que cuestiona la profesionalidad del jugador ante la gestión de sus trámites personales.

"Ya tenía que haber sucedido"

En una reciente entrevista, el entrenador brasileño fue tajante al comparar su propia previsión con la del venezolano, dejando claro que no acepta la "burocracia" como una excusa válida para la ausencia.

"Yo también tengo un pasaporte que está expirando, tiene seis meses de vigencia y tengo que renovarlo. La renovación del documento de Martínez ya tenía que haber sucedido hace tiempo", afirmó.

Futuro incierto en el once titular

Más allá del regaño administrativo, lo que más preocupa al entorno del "Brujo" es la advertencia sobre su rol en el equipo una vez que logre aterrizar en Brasil. Dorival Jr. fue enfático al señalar que el estatus de José Martínez en la plantilla será evaluado desde cero.

Incluso, el club podría aplicar sanciones económicas severas. Cabe destacar, que el contrato del venezolano con el conjunto "Timão" tiene vigencia hasta finales de 2027.

El mediocampista zuliano, referente en la Selección de Venezuela, necesita resolver su problema con el pasaporte cuanto antes, para así, poder recuperar la confianza de un cuerpo técnico que se siente desconsiderado.