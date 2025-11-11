Vea la nueva burla de Soteldo y 'Brujo' Martínez a la convocatoria vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de fútbol se enfrentará en los Estados Unidos a sus similares de Australia y Canadá por partidos amistosos en pro de una preparación adecuada de cara al ciclo rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

El entrenador interino Fernando Aristeguieta presentó su lista de convocados en la que no figuran varios futbolistas habituales en el pasado proceso de Fernando 'Bocha' Batista. Entre ellos, Yeferson Soteldo y José 'Brujo' Martínez.

Este último, al no recibir llamado alguno, publicó una controversial historia en Instagram, calificando de 'burla' la nómina que presentó el seleccionador avileño para estos duelos de preparación, donde se evidencia una clara intención de recambio generacional.

'Brujo' no se quedaría ahí, pues Yeferson Soteldo, amigo cercano y compañero en la selección, publicó un video con él donde ambos se burlaban de su no convocatoria con 'La Vinotinto', repitiendo las palabras de la historia de Martínez.

Desde la eliminación de la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026 y la posterior destitución de Fernando 'Bocha' Batista, no existe jugador en la selección nacional que sea considerado "imprescindible". Dado el rendimiento de ambos en los últimos partidos y su actitud dentro y fuera de la cancha, estos han sido castigados por la dirección técnica interina.