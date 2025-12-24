Misses venezolanas que han sido segunda finalista en Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

El puesto de 2da finalista en el Miss Universo, es un lugar que Venezuela conoce muy bien, ya que muchas han estado allí. El más reciente es con la modelo y estudiante de Economía Stephany Abasali, que logró la posición en una gala celebrada este 2025 en Tailandia.

Pero cuáles son las otras criollas que brillaron en la posición de honor en el certamen de belleza más importante del mundo, aquí te contamos.

María Antonieta Cámpoli

Para 1972 la hermosa criolla le dio la primera posición de 2da finalista a Venezuela en el Hotel Cerromar Beach en Dorado, Puerto Rico. La Cámpoli como muchos la llamaban, fue de las grandes favoritas para llevarse el título, que al final fue ganada por Miss Australia, Kerry Anne Wells.

Carmen María Montiel

La zuliana con impresionantes ojos, piel blanca y perfectas curvas, se hizo sentir en Miami en 1984, como una de las más fuertes. Aunque destacó en traje de baño y gala, al momento de la pregunta el animador no la dejó finalizar, ocupando ese año el puesto de 2da finalista.

Milka Chulina

Una de las misses más inteligente y con mejor oratoria que ha llevado Venezuela al Miss Universo, su favoritismo y puntuación en la preliminar le valió un puesto en las 10 semifinalistas de 1993. Sin embargo, en la final ocupó el puesto de segundo, siendo superada por Miss Colombia y Puerto Rico, como ganadora.

Minorka Mercado

Para 1994 una morena imponente, alta y con gran elegancia se hizo sentir en Filipinas. La jugadora de voleibol fue favorita llevándose premios previos a la gala final, en la que logró el puesto de 2da finalista.

Ly Jonaitis

La hermosa modelo se impuso en el 2007 en México por su belleza y estilo. Fue una de las más mencionadas por los missólogos para ganar la Mikimoto.

Irene Esser

Una de las coronas más lloradas por los venezolanos. La actriz había tenido una concentración impecable en el 2012, una preliminar de infarto y una gala final de fuerza, antes de la ronda de preguntas y respuestas, en la que no le fue muy bien.

Sthefany Gutiérrez

La popular “Pocahontas”, desbordó sabor y energía en Tailandia 2018, imponiéndose como la séptima criolla en ocupar el puesto de 2da finalista.

Stephany Abasali

Este 2025 se repitió la posición con la hermosa Stephanie Abasali, quien desde el día uno se perfiló como gran favorita para ganar.