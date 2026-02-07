¿Desde cuándo el Manchester United no sumaba cuatro victorias al hilo en Premier?

Suscríbete a nuestros canales

El paso del Manchester United está tomando vuelo sorpresivamente, después de que se esperaba otra temporada de crisis y funcionamiento preocupante, tras la salida del banquillo del técnico Ruben Amorím.

Los 'rojos' volvieron a ganar en Premier League bajo las órdenes del entrenador interino Michael Carrick, esta vez a otro equipo del famoso 'Bix six': el Tottenham. No es cualquier victoria si se cuenta que ya suman cuatro de forma consecutiva, una tendencia no tan habitual en el tiempo más reciente.

El United superó a su rival en Old Trafford con marcador de 2-0, con aporte goleador de Bryan Mbeumo al minuto 38' y luego el de Bruno Fernandes al 81' para definir la victoria.

¿Desde cuándo el Manchester United no encarrilaba tantas victorias seguidas?

La ilusión ha regresado a la afición del club, aunque con mucha cautela porque aún no han logrado nada. Sin embargo, el resurgir del equipo en estos momentos ya es positivo si se piensa que poca expectativa se tenían hace algunos meses.

Desde la llegada de Carrick la entidad no conoce la derrota y ganaron al Manchester City (2-0), Arsenal (2-3), Fulham (3-2) y el reciente triunfo al Tottenham (2-0).

Ahora bien, para que se tenga una idea del porqué esto ha sido interpretado de gran forma en la acera roja habría que tirar de hemeroteca y revisar la última vez en la que pudieron amalgamar la misma cantidad de victorias al hilo.

El historial nos lleva al mes de febrero en 2024, en la edición de aquella Premier, en la que figuraron una seguidilla ante Wolverhampton (3-4), West Ham (3-0), Aston Villa (1-2) y Luton (1-2).

En la comparativa de ambas seguidillas esta pudiera incluso estar por encima por los nombres que aparecen en el careo, siendo nada más y nada menos que tres ubicados en el 'Bix six'.

La mejor racha de la temporada antes de esta en Premier

Al conjunto le había costado sumar tantas victorias al hilo y para muestra un botón. Solo basta revisar que el anterior récord antes de este durante la 2025-26 solo registraba tres victorias al hilo en Premier.

Esa tuvo lugar durante el mes de octubre cuando ganaron al Sunderland (2-0), Liverpool (1-2) y Brighton (4-2), aun con Amorim en el banquillo y en lo que se imaginaba en resurgir de su proyecto.

Finalmente, con esta victoria el Manchester United se acerca a los puestos más altos de la tabla. Actualmente, es cuarto con 44 puntos a tres unidades del tercero, ocupado por el Aston Villa. Eso sí, todavía parece lejos el líder, Arsenal, que suma 56 puntos.