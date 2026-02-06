Danny Ocean y Elena Rose conquistan España con pura pasión

Suscríbete a nuestros canales

El talento venezolano se hizo sentir en la madre tierra España, con una presentación increíble de Danny Ocean y Elena Rose. La criolla intérprete de “Me lo merezco”, fue la invitada especial al concierto de Danny que estuvo repleto de punta a punta.

Gran momento de Danny

Ocean demostró por qué es uno de los artistas venezolanos más importantes y destacados del momento, al cantar con fuerza sus más grandes éxitos como “Dembow”, “Báilame”, “Imagínate”, “Vitamina”, entre otras.

Como parte de su “Babylon Club Tour”, el criollo hizo vivir a todos los presentes una experiencia única y de gran orgullo para Venezuela. Además, celebró haber hecho un sold out, en el Movistar Arena de Madrid.

“Gracias por venir. Hoy es una fecha muy especial... Es la primera vez que lleno un Arena tan rápido. Gracias por esperar en el frío y por venir un jueves. Vinimos a vacilar, a dejar los problemas un rato y a celebrar”, dijo al público.

El artista resaltó las banderas venezolanas que estaban en el público y el amor de los españoles por su música, que corre por todo el mundo.

Danny y Elena juntos

Una de las grandes invitadas fue Elena Rose, quien pisó duro en el escenario con un sensual vestido en color blanco.

Ambos hicieron una monumental entrada, abrazados, sonriendo y mostrando gran respeto por el excelente trabajo musical que ha hecho.

Los artistas interpretaron el popular tema “CARACAS EN EL 2000”, que hizo despertar gritos y aplausos en los presentes.

“Gracias Dios por tu amor maestro, gracias flaquito y todo el team. Gracias Madrid por dos noches inolvidables”, escribió Rose.