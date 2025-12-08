Danny Ocean se posiciona como el artista venezolano más escuchado en Spotify

Suscríbete a nuestros canales

Acercándose a los 7.000.000 de seguidores en Spotify con casi 25.000.000 oyentes mensuales, el cantautor Danny Ocean se posiciona, por sexto año consecutivo, como el artista venezolano con la mayor audiencia global, posicionándose líder venezolano y como una de las voces más relevantes y escuchadas en la escena musical contemporánea.

El motor de su éxito continúa siendo impulsado por temas que se han convertido en himnos mundiales. Sus sencillos más icónicos, "Me Rehúso" y "Dembow", siguen acumulando miles de millones de reproducciones, estableciendo récords que confirman su impacto duradero en la música latina y global.

Además de estos hits históricos, el repertorio de Danny Ocean mantiene una fuerte rotación con otros éxitos que incluyen “Contigo”, “Pa ti”, “Noche de jueves”, “Fuera del mercado” y “Mónaco”, concentrando sus oyentes en grandes países como México, Colombia, Chile y Perú.

Su álbum “Babylonclub” fue catalogado por la Revista Rolling Stone en Español como el álbum número 17 de los 50 grandes álbumes de este 2025, un reconocimiento que subraya la calidad y el impacto artístico de la producción de Danny Ocean en la crítica especializada.

Luego de una exitosa gira durante este 2025, Danny Ocean promete iniciar el 2026 con gran éxito pues cuenta con un sold out en Madrid logrado en solo tres horas, a la que se sumaron Amsterdam y París.

El ascenso de una estrella

A sus 33 años, el artista se ha ganado a pulso ser uno de los cantantes venezolanos jóvenes más influyentes en los últimos años. A lo largo de su trayectoria, personas de todos los rincones del mundo se han sumado como parte de su fanaticada.

Su éxito mundial “Me Rehúso” contribuyó significativamente a su estrellado en la industria, además de que su nombre sea hoy día reconocido logran grandes colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, ganándose ser uno de los más escuchados en Spotify.