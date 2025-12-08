¿Se pierde el juego ante el Manchester City? Mbappé presenta molestias en la previa de la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid no está pasando por el mejor de sus momentos. Un cuerpo técnico cuestionado, con la cabeza de Xabi Alonso, y unos jugadores señalados de mucha dejadez en el tramo de la temporada son parte de la situación. Sin embargo, la cosa no pinta a mejor cuando se saben nuevas noticias sobre una pieza clave en el once titular: Kylian Mbappé.

El francés viene siendo el mejor jugador merengue en lo que va de temporada y lo ha podido firmar a base de goles, que lo han destacado como el líder ofensivo del conjunto madridista. Sin embargo, en la previa del próximo juego de los suyos estaría en el foco por unas molestias presentadas.

El siguiente encuentro es nada más y nada menos que contra el Manchester City de Pep Guardiola, un viejo conocido en la acera merengue, y la presencia del jugador francés sería clave para intentar igualar las acciones.

Ahora mismo, según el diario Marca, Kylian estaría presentando una rotura en el dedo anular de la mano izquierda, que vienen a unirse a las dudas Camavinga o Huijsen, quienes apunta el mismo medio: "tienen prácticamente nulas opciones de estar en el duelo".

¿Podrá jugar Mbappé por el Real Madrid ante el Manchester City?

Es una duda razonable que se hace cualquier seguidor madridista en este momento ante las noticias del atacante galo, sobre todo, en un tramo de la temporada en la que la oncena solo ganó un partido de los últimos cinco en LaLiga.

Lo cierto es que desde Marca informan que el futbolista francés podrá jugar el duelo ante el City, aunque con las precauciones del caso ante la rotura en el dedo de su mano izquierda, que señalan en el diario son: "claras limitaciones que afectarán sobre todo a su capacidad de salto y choque en duelos físicos".

Ahora bien, en medio de todo es una buena noticia para Xabi Alonso que Mbappé pueda jugar, más aún después de confirmarse que Militao, que venía siendo su defensa más fiable, queda fuera por lesión para los próximos cuatro meses.