LVBP: Wilmer Font se alzó como el jugador de la semana

El lanzador derecho Wilmer Font, pieza clave en la rotación de los Leones del Caracas, fue reconocido como el Jugador de la Semana en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Con 35 años de edad y tras nueve campañas de ausencia en el circuito, el oriundo de La Guaira regresó con fuerza para convertirse en el protagonista de la octava semana de la ronda eliminatoria.

Regreso por todo lo alto

Font se erigió como el verdadero stopper de los melenudos, frenando la racha adversa del equipo capitalino con dos victorias que resultaron determinantes. El martes lanzó seis entradas en blanco frente a los Tiburones de La Guaira, y el domingo completó cinco capítulos de apenas dos carreras limpias contra los Bravos de Margarita. En total, acumuló 11 innings en la semana, con 10 ponches, efectividad de 1.64 y un WHIP de 0.91, cifras que lo colocaron en la cima de los departamentos de pitcheo.

En sus últimas tres aperturas, Font ha mostrado consistencia y dominio: efectividad de 1.06, WHIP de 0.88 en 17 episodios, con 14 abanicados y solo cuatro boletos. Además, mantiene récord de 2-0 en ese lapso, consolidándose como uno de los brazos más confiables de la LVBP. Este desempeño lo convierte en el primer lanzador venezolano en obtener el premio desde Anderson Espinoza en la temporada 2023-2024, y el primero en general desde el cubano Ariel Miranda.

La elección de Font se dio en una cerrada votación, donde obtuvo el 38% de los sufragios. José Pirela, de las Águilas del Zulia, fue su principal escolta con 25%, gracias a una semana ofensiva de alto nivel: ocho carreras impulsadas, seis anotadas y una línea de .346/.393/.577. Bryan Mata, de los Navegantes del Magallanes, se ubicó tercero con 15%, tras una apertura brillante de seis entradas en blanco ante Tigres de Aragua, con apenas un hit permitido y siete ponches.