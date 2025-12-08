LVBP: últimas semanas de la temporada regular por Meridiano Televisión. Próximos juegos

LVBP

Prepárate para disfrutar dos juegos imperdibles de la LVBP 2025-2026 esta semana por Meridiano Televisión

 

Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 03:49 pm
Foto: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

Esta semana Meridiano Televisión transmitirá dos emocionantes juegos de la pelota criolla.

Disfruta los mejores juegos de la LVBP en vivo y gratis en señal abierta y streaming meridiano.net/meridianotelevision. Además, en HD por Simpleplus, Intergo, Netuno Go y ABA TV Go.

Juegos de la semana

  • Miércoles 10 de diciembre: A las 6:30p.m., Meridiano Televisión transmitirá el electrizante duelo Tigres vs. Tiburones. Los Tiburones buscarán imponer su ofensiva explosiva, mientras que los Tigres intentarán dominar desde el montículo.

 

  • Viernes 12 de diciembre: Los Tigres volverán al terreno para enfrentarse a los Bravos. El playball sonará a las 7:00p.m. por Meridiano Televisión. Los Bravos llegan decididos a demostrar su poder al bate, mientras que los Tigres quieren cerrar la semana con victoria en un encuentro clave para la tabla de posiciones.

Ambos choques podrás disfrutarlos gratis por señal abierta o meridiano.net/meridianotv, además de nuestra señal en alta definición a través de Simpleplus, Intergo, Netuno Go y ABA TV Go.

