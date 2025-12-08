LVBP: ¿Yasiel Puig está viviendo su peor temporada ofensiva en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

La actuación de Yasiel Puig en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ha generado debate entre los seguidores del Magallanes y los fanáticos del béisbol invernal. Tomando en cuenta las credenciales del cubano, no solo en Venezuela, sino su trayectoria en MLB, la exigencia siempre es muy alta cada vez que se encuentra sobre el terreno de juego.

El jardinero cubano de 35 años, conocido por su explosividad y capacidad para cambiar compromisos con un solo swing desde la caja de bateo, no ha mostrado hasta ahora el nivel que tiene a acostumbrados a todos sus fanáticos en el circuito criollo.

Yasiel Puig y su producción en esta temporada

En 20 juegos disputados, Puig acumula 68 turnos al bate, seis carreras anotadas, 16 imparables y cinco dobles. Aún no ha conectado cuadrangulares y registra seis carreras impulsadas, seis boletos negociados y 17 ponches.

Su promedio ofensivo de .235 refleja una producción discreta para un bateador de su perfil, especialmente tomando en cuenta su historial de impacto inmediato en cada liga donde juega. Sin embargo, siguen estando entre los toleteros más temidos por los lanzadores rivales.

Estos números han alimentado la discusión sobre si esta podría convertirse en su peor actuación en Venezuela. En campañas anteriores, Puig mostró mayor poder, mejor capacidad de contacto y un enfoque más agresivo en el plato.

Pese a ello, su presencia en el lineup continúa siendo un factor que obliga a los lanzadores rivales a trabajar con cuidado y a no descuidarse ante uno de los bateadores extranjeros con mayor poder en los últimos años dentro de la LVBP.

Finalmente, Yasiel Puig tiene dos semanas de lo que resta de la ronda regular para nuevamente mostrar su mejor versión y ser uno de los líderes en esa lucha clasificación en la que se encuentran los Navegantes del Magallanes.