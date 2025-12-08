¡Luka Doncic lidera la élite anotadora en la NBA Cup!

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de la NBA Cup llega con los cuartos de final, y la estrella eslovena de los Lakers, Luka Doncic, se ha posicionado como el jugador más dominante históricamente en los partidos de este torneo.

Doncic encabeza la lista de puntos por partido (PPG) más altos en la carrera de los juegos de la NBA Cup.

El top 3 de anotadores históricos en la Copa

Luka Doncic (32.6 PPG): El líder indiscutible, demostrando ser el anotador más prolífico en este formato de torneo. Shai Gilgeous-Alexander (31.8 PPG): El escolta de Thunder sigue de cerca a Doncic con un promedio excepcional, resaltando su ascenso como una de las superestrellas de la liga. De'Aaron Fox (31.6 PPG): La estrella de los Kings completa el podio con una marca muy cercana a la de Gilgeous-Alexander.

En acción en los cuartos de final

El hecho de que los tres jugadores con los promedios más altos de puntos por partido estén compitiendo en la misma ronda subraya el nivel de talento y la intensidad que se espera en los Cuartos de Final. Los aficionados pudieron disfrutar del poder ofensivo de estas tres figuras mientras sus equipos luchaban por avanzar a las semifinales de la Emirates NBA Cup.