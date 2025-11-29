Así se jugarán los cuartos de final de la Emirates NBA Cup

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de la primera edición de la Emirates NBA Cup (anteriormente conocido como el Torneo de Temporada) alcanza su punto culminante. Tras una fase de grupos intensamente disputada que dejó momentos memorables y actuaciones individuales brillantes, la NBA ha anunciado oficialmente la parrilla de enfrentamientos para los cuartos de final.

A partir del lunes, 9 de diciembre, los ocho equipos sobrevivientes se enfrentarán en duelos de eliminación directa que prometen una intensidad de Playoffs en plena temporada regular. La configuración geográfica y las rivalidades emergentes garantizan un espectáculo deportivo de primer nivel, con cada equipo luchando por avanzar a la codiciada fase final de Las Vegas.

Conferencia Oeste: Choques de Titanes y Jóvenes Leyendas

La Conferencia Oeste presenta dos enfrentamientos que capturan el contraste entre la juventud explosiva y la experiencia campeona.

1. Oklahoma City Thunder (OKC) vs. Phoenix Suns

El primer duelo presenta una colisión generacional: los Oklahoma City Thunder, liderados por su talento joven y dinámico, se enfrentarán a los Phoenix Suns y su trío de superestrellas veteranas.

OKC selló su pase con un récord impecable en la fase de grupos, demostrando que su velocidad y profundidad son difíciles de igualar. Su defensa asfixiante será la clave.

Phoenix, por su parte, confía en el poderío ofensivo de sus estrellas para superar la fase de eliminación. Este partido será una prueba de fuego sobre si la juventud puede imponerse al ingenio de la experiencia. La batalla entre la estrella emergente de OKC Shai Gilgeous-Alexander y la veteranía de la Mamba Negra de Phoenix Devin Booker será el foco principal.

2. Los Ángeles Lakers vs. San Antonio Spurs

El segundo choque del Oeste revivirá una de las rivalidades más icónicas de las últimas dos décadas, con un toque moderno: los Los Ángeles Lakers se medirán ante los San Antonio Spurs.

Los Lakers han demostrado una vez más que son un equipo construido para los momentos importantes. Su experiencia en torneos y la capacidad de su estrella para elevar el nivel en diciembre los hace peligrosos.

Los Spurs, bajo la dirección de su legendario coach, han sorprendido al baloncesto con su química de equipo y un juego disciplinado que les permitió asegurar su plaza. Este es un verdadero enfrentamiento de estilo, donde la estructura defensiva de San Antonio intentará frenar el poderío angelino.

Conferencia Este: Defensa Sólida y Rivalidades Regionales

En la Conferencia Este, los cuartos de final se destacan por la excelencia defensiva y dos intensas rivalidades regionales.

3. Orlando Magic vs. Miami Heat

El duelo estatal de Florida será el encargado de calentar la Conferencia Este: el Orlando Magic se enfrentará al Miami Heat.

El Magic ha sido la revelación del Este en la Copa, basando su éxito en una de las defensas más largas y atléticas de la liga. Su joven núcleo ha madurado rápidamente, demostrando ser un contendiente legítimo.

El Heat, dirigido por su cultura de "trabajo duro" y su capacidad probada en momentos de presión, buscará imponer su veteranía y su ritmo lento y metódico. Este será un partido de pocos puntos, decidido por la disciplina y la ejecución en el último cuarto.

4. Toronto Raptors vs. New York Knicks

El último puesto en las semifinales se decidirá en el encuentro entre los Toronto Raptors y los New York Knicks, dos equipos con bases de aficionados fervorosas y una historia reciente de partidos ajustados.

Los Raptors lograron su clasificación gracias a una racha ganadora impulsada por su juego físico y su habilidad para forzar pérdidas de balón. Su juego up-tempo buscará desgastar a su rival.

Los Knicks, conocidos por su intensidad y el apoyo incondicional de su público en el Madison Square Garden, buscarán dominar en los tableros y usar su fuerza en el poste bajo para controlar el ritmo del partido.

Los equipos ganadores de estos enfrentamientos avanzarán a las Semifinales que se celebrarán en Las Vegas, Nevada, seguidas por la Gran Final de la Emirates NBA Cup.