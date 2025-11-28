¡El mejor jugador del mundo! Nikola Jokic confirma su dominio en la NBA con este registro

Suscríbete a nuestros canales

En la NBA moderna, la eficiencia es la moneda de cambio del éxito. No basta con anotar; la clave reside en la capacidad de generar puntos con el menor desperdicio posible, especialmente cuando se es el foco central del ataque del equipo.

Un análisis reciente de las métricas avanzadas ha revelado una lista selecta de jugadores que combinan una alta Tasa de Uso (Usage Rate, superior al 25%) lo que significa que la ofensiva pasa constantemente por sus manos con una asombrosa eficiencia de tiro real (True Shooting Percentage, TS%).

Esta métrica, que incluye tiros de campo, tiros libres y triples, ofrece la imagen más clara del valor ofensivo de un jugador. Los cinco nombres que encabezan esta lista no solo son estrellas, sino también maestros en maximizar cada posesión, demostrando que la cantidad y la calidad pueden coexistir al más alto nivel.

El Rey Indiscutible: Nikola Jokic (72.9% TS%)

El líder de la lista es, sin sorpresa, el pívot de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, con un deslumbrante 72.9% de TS%. Esta cifra no solo es líder en este selecto grupo, sino que establece un estándar histórico para un jugador con un volumen de uso tan alto.

El porcentaje de Jokic es un testimonio de su juego sin precedentes: un centro que anota desde cualquier lugar con una selección de tiro impecable, casi nunca pierde el balón y domina los rebotes ofensivos. Su eficiencia rompe los moldes tradicionales y lo consolida como el jugador ofensivo más devastador de la liga.

La Nueva Guardia: Shai Gilgeous-Alexander (67.5% TS%)

Siguiendo de cerca al pívot serbio, se encuentra el base estrella de Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander (SGA), con un 67.5% de TS%. SGA se ha transformado en un anotador de élite que basa su juego en la astucia, el dominio del mid-range y una asombrosa capacidad para dibujar faltas y convertir tiros libres. Su habilidad para penetrar y finalizar con éxito bajo contacto, sin depender en gran medida del triple, es una rara demostración de eficiencia en la posición de guard.

El Motor Griego: Giannis Antetokounmpo (66.2% TS%)

El motor físico de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, mantiene su lugar entre los más eficientes con un 66.2% de TS%. La gran mayoría de la eficiencia de Giannis proviene de su inigualable capacidad para atacar el aro, donde su tamaño y fuerza lo hacen casi imparable. Aunque su tiro de campo abierto sigue siendo un área de desarrollo, su porcentaje de tiro real demuestra que cuando ataca sus fortalezas, es uno de los generadores de puntos más eficientes y de mayor volumen en la historia reciente.

Las Sorpresas Silenciosas: Reaves y Powell

La lista se completa con dos nombres que podrían considerarse las revelaciones de la eficiencia:

Austin Reaves (65.2% TS%): El escolta de Los Ángeles Lakers ha solidificado su rol como una pieza crucial, operando con una eficiencia impresionante. Su juego se basa en tiros de tres puntos bien seleccionados, una excelente toma de decisiones y una capacidad sorprendente para sacar provecho de los tiros libres. En un equipo con alto volumen como los Lakers, su rendimiento subraya su valor.

Norman Powell (64.9% TS%): El especialista en tiros del Miami Heat, Norman Powell, demuestra ser un activo ofensivo increíblemente valioso. Powell es un ejemplo de "eficiencia por diseño", aprovechando cortes inteligentes, un excelente tiro de catch-and-shoot y la capacidad de castigar a las defensas en transición.

Implicaciones en la Liga

Estos números resaltan una verdad fundamental: los equipos más exitosos de la liga están construidos alrededor de jugadores que no solo asumen la responsabilidad ofensiva (alto usage), sino que lo hacen con una eficacia casi perfecta. La presencia de dos frontcourt dominantes (Jokic y Giannis) y un guard generacional (SGA) ilustra las diversas maneras de alcanzar la élite de la eficiencia.