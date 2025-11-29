Por segunda vez: Yolber Torres quedó campeón jinete aprendiz en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park, comienza este sábado 29 de noviembre una nueva jornada para el Championship Meet con una cartelera 10 de competencias que incluye dos pruebas stakes sin grado: Florida Sire Stakes versión potrancas y potros.

Yolber Torres: Aprendiz líder del 2025 Gulfstream Park

Durante la jornada sabatina fue reservada para homenajear al jinete venezolano Yolber Torres, quien nuevamente quedó galardonado con el título de Campeón Jinete Aprendiz en el recinto de ganadores del óvalo del Sur de Florida, por su mérito de victorias lograda en el Sunshine Meet realizado del 05 de septiembre al 23 de noviembre.

El joven aprendiz logró un total de 13 victorias, 12 segundos y 21 terceros en la estadística de jinetes del pasado meeting de verano más un porcentaje de efectividad de 29% y produjo para sus conexiones cerca de 400 mil dólares.

Hay que recordar que el joven látigo quedó Campeón Jinete Aprendiz por sus triunfos logrado en el Royal Palm Meet de este año en la pista de Florida.

A su vez, Torres es nativo de la ciudad de Caracas, Venezuela. Comenzó su carrera en el hipódromo de Valencia y después en La Rinconada, donde continuó su aprendizaje en la escuela de Eibar Coa.

Una vez finalizado su aprendizaje en el 2020, decide establecerse en los Estados Unidos y de la mano del agente también criollo José Gregorio Sánchez, a finales de 2024 recibe su licencia y comienza su carrera profesional, hasta conseguir su primer triunfo el 11 de mayo con la yegua Always Adriana, para la entrenadora Georgina Baxter.

Para este mismo sábado 29 de noviembre, el látigo Torres lleva un total de cinco compromisos en Gulfstream Park y en cuanto a su campaña profesional lleva 52 victorias tanto de la presente temporada como de por vida en la Unión Americana.