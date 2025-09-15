El venezolano Yolber Torres quedó campeón jinete aprendiz en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana fue de júbilo para la cantera venezolana de jinetes y entrenadores que hacen vida fuera de nuestras fronteras. Específicamente en los países norteños, Estados Unidos y Canadá. Dos entrenadores criollos quedaron campeones y por los jinetes Yolber Torres, quien hace campaña en Gulfstream Park, finalizó como Campeón Jinete Aprendiz, en el recién finalizado Royal Palm Meet, en la Florida.

Yolbert Torres campeón jinete aprendiz

Durante la jornada del sábado en el mitin de Sunshine Meet, que se corre de igual manera en Gulfstream Park, la tercera competencia fue reservada para homenajear al jinete venezolano Yorber Torres, quien quedó Campeón Aprendiz, del Royal Palm Meet el cual finalizó el pasado 31 de agosto, donde alcanzó 37 victorias en 275 montas y produjo para sus conexiones un poco más de un millón de dólares.

Torres, nativo de Caracas, Venezuela, comenzó su carrera en el hipódromo de Valencia y después en La Rinconada, donde continuó su aprendizaje en la escuela de Eibar Coa. Una vez finalizado su aprendizaje en el 2020, decide establecerse en los Estados Unidos y de la mano del agente también criollo José Gregorio Sánchez, a finales de 2024 recibe su licencia y comienza su carrera profesional, hasta conseguir su primer triunfo el 11 de mayo con la yegua Always Adriana, para la entrenadora Georgina Baxter.

Eibar Coa (X)

Yolber Torres, celebró este primer título profesional en su carrera en Estados Unidos, con senda victoria que llegó en la sexta carrera de la jornada con el ejemplar Vino Santo, para el entrenador Javier González. Vino Santo, siempre se mantuvo en el medio de pelotón hasta promediar la última cuando Torres, comienza a avanzar con su conducido. En la recta final Vino Santo, toma el control y se dirige a la meta en franca ganancia para dejar registro de 104”1 para 1.700 metros en pista sintética.

Tolber Torres, en la actualidad colecciona 41 victorias, 41 segundos y 50 terceros, en 335 actuaciones con una producción para sus conexiones de $1,185,529. Para esta semana lleva 20 compromisos de montas repartidos entre viernes y domingo en la continuidad del Sunshine Meet de Gulfstream Park.