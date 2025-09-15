Mira el tiempo que tenía Rohendy Gámez sin ganar dos carreras en una misma tarde

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada, continúo este domingo 14 de septiembre con su jornada habitual de competencias, y se realizó la reunión número 35 del año, que corresponde a la segunda fecha del tercer meeting del 2025, donde se disputaron doce pruebas con la disputa de dos clásicos ganados por la yunta Carlos Luis Uzcátegui y Jhonathan Aray.

El monto recolectado en la jornada para el juego del 5y6 nacional fue de Bs.137.632.670,00, cabe destacar que se convierte en el récord número vigésimo segundo del año, los ganadores con cinco caballos acertados fueron un total de (20342) tickets acertados, para un premio de Bs.937,76 mientras que un total de (3665) felices ganadores con seis aciertos cobraran la cantidad de Bs 20.077,34.

Par de Victorias: Entrenador La Rinconada

El entrenador Rohendy Gámez, logró subir al recinto de ganadores de la mano de la yegua Srat. Emiliana de siete años en la tercera carrera del programa, con el jinete aprendiz Oliver Medina en distancia de 1.300 metros.

Yegua que sorprendió al público apostador ya que en taquilla deja dividendo de Bs 1633,80. La pupila del Stud “Rubeda” deja tiempo de 83 exactos para el recorrido.

La segunda victoria de la tarde fue en la octava carrera, segunda válida por intermedio de la veloz Mística con la monta de Julio Moncada.

Reunión 35: Tiempo Sin Ganar Entrenador La Rinconada

Rohendy Gámez quien recientemente regresó, llega a un total de 2 victorias en la presente campaña y los triunfos alcanzados el día de ayer no lo había podido conseguir desde el 19 de junio del 2022, con Mercedes Dolores y Otra Efigenia que para esa ocasión él fue su entrenador.

Cabe destacar que no solo gano dos, también se rencontró con la victoria ya que la última vez que ganó (14 de agosto del 2022), por intermedio del ejemplar Master Shot pero en esa oportunidad en yunta con Francisco Quevedo.