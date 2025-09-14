La emoción del regreso: Entrenador vuelve a la victoria en La Rinconada después de más de tres años

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada, tiene la tarde de este domingo, una programación de doce carreras, en el marco de la trigésima quinta reunión que marca el tercer meeting de la temporada 2025, con dos pruebas selectivas de grado, y el juego del 5y6 nacional a partir de la séptima carrera de la tarde dominical de carreras.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la tercera carrera, un evento reservado para yeguas nacionales e importadas de seis o más años, con una o dos victorias. La competencia se disputó sobre 1.300 metros con una nómina de nueve ejemplares, y resultó en una gran sorpresa para el público apostador.

El entrenador Rohendy Gámez presentó a dos yeguas en esta prueba. Una de ellas, la poco jugada Srta. Emiliana, se impuso de manera contundente con la monta del jockey aprendiz Oliver Medina. La victoria de esta yegua de siete años, hija del semental Deliberately en Reina Del Mar (por Winstrella), y criada en el Haras Oropal, fue inesperada para la mayoría.

Los parciales de la carrera evidenciaron su esfuerzo: 25 segundos en los primeros 400 metros, 49,1 para la media milla y un tiempo final de 83 segundos para los 1.300 metros. En taquilla deja dividendo sorpresivo de Bs 1.633,80 por ganador.

La victoria de Gámez fue particularmente significativa, ya que marcaba su regreso al círculo de ganadores del hipódromo de Coche después de una larga ausencia. Su último triunfo se remontaba al 14 de agosto de 2022, cuando Master Shot ganó en 1.800 metros con un tiempo de 116,2, bajo la monta de Francisco Urdaneta. Gámez puso fin a una racha de más de tres años sin una victoria en La Rinconada, un triunfo que muchos de sus seguidores esperaban con ansias.