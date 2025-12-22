Flor Núñez ya tiene fecha para presentar su obra en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Hace semanas la actriz Flor Núñez compartió en redes sociales que visitará a Venezuela, para presentar su popular obra “El pecado de rosa”. La pieza que realiza en Miami con gran éxito, ya tiene fecha y lugar para el 2026.

Fecha de la obra

Será el jueves 26 de febrero que se presentará la pieza teatral en la gran Caracas, específicamente en el Trasnocho Cultural, ubicado en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes.

“Flor Núñez llegará con “El pecado de rosa”, Trasnocho Cultural jueves 26 de febrero a las siete de la noche, única función”, dice la imagen posteada en su perfil de Instagram.

Los 227 mil seguidores de la criada en el barrio 23 de Enero, no dudaron en escribir mensajes de emoción por saber que derrochará de nuevo talento en los escenarios del país que la vio crecer y formarse como actriz.

Detalles de la pieza

La pieza se trata de Rosa, una mujer atrapada entre su fe y su realidad con una comedia de humor negro que sacude la conciencia que sostiene a nuestra sociedad.

La criolla ha presentado la pieza en Orlando, Miami y Jacksonville.