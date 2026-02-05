¡Golpe de suerte en Ohio! El venezolano Charle Oliveros paga el mejor dividendo en Mahoning Valley

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Mahoning Valley Race Course, ubicado en Ohio, cumplió este miércoles con una programación de diez carreras donde la delegación venezolana acaparó el protagonismo. Mientras José Armando Bracho logró un triplete de victorias, su compatriota Charle Oliveros destacó al asegurar el triunfo con el dividendo más alto de la jornada.

Triunfo venezolano sobre el fango de Ohio

Oliveros se impuso en la séptima competencia sobre el ejemplar Cant Fake the Hate, un pensionado de Eric Reed que participó en un Starter Optional de $25.000. La carrera se desarrolló en distancia de 1.200 metros sobre una pista de arena afectada por la lluvia. El purasangre de cinco años, hijo de American Pharoah, debutó con éxito en 2026 y elevó sus ganancias por encima de los $70.000 tras lograr su quinta victoria en 11 salidas.

El tiempo oficial de la competencia fue de 1.11.94, mientras que sus dividendos fueron de $17.80, $8.00 y $4.20.

Este ejemplar, adquirido por $27.000 en las subastas de Keeneland de 2025, demostró gran adaptación a las condiciones climáticas del recinto. Por su parte, el jockey venezolano sumó su quinta fotografía del año tras 25 compromisos cumplidos. Oliveros cerrará su agenda semanal este jueves con una monta adicional programada en el óvalo de Ohio.