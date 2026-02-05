Rafael Aleman Jr.: “Mis presentados andan muy bien y no lo pueden dejar fuera de sus combinaciones en la R06”

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Rafael Alemán Jr. ya inscribió su nombre en la lista de ganadores de la presente temporada. Su estreno triunfal ocurrió el pasado 23 de enero por intermedio de la yegua Linda Ilusión, ejemplar que ratificó el excelente estado de forma de los purasangres bajo su cuidado. Este éxito temprano es el resultado directo de la labor diaria que el preparador y su equipo de cuadra ejecutan con rigurosidad en la caballeriza.

Para Alemán Jr., la condición atlética de cada pieza es el pilar de toda actuación en la pista. El profesional sostiene que la dedicación absoluta, las extensas horas de faena y la paciencia constante son factores determinantes para alcanzar los objetivos en el exigente óvalo de Coche. Bajo esta filosofía de trabajo, el equipo prioriza el bienestar del animal para asegurar un rendimiento óptimo en cada competencia.

Ante la nueva jornada de carreras programada para este domingo, el preparador mantiene altas expectativas con dos compromisos bajo su responsabilidad. Ambos ejemplares participarán en el bloque de las válidas para el 5y6 nacional, el juego de mayor tradición para la afición venezolana. En una entrevista exclusiva para el equipo de Meridiano Web, Rafael Alemán Jr. analizó las posibilidades de su delegación y ofreció detalles sobre la evolución de sus pupilos:

La primera presentada se trata de la yegua Franciss Rose que le correspondió salir por el puesto de pista uno con la monta de Hemirxon Medina.

-Esta yegua viene mejorando paulatinamente, le toco el puesto uno, pero si ella logra salir de ese puesto rápido va estar decidiendo la competencia.

Luego en la octava carrera, tercera válida el veloz Tank Abbott con Yonkleiver Díaz en recorrido de 1.200 metros.

- Este ejemplar mantiene una regularidad envidiable en sus actuaciones. Tras escoltar a los punteros desde el tercer lugar en su salida previa, enfrenta ahora un compromiso de alta exigencia. Sin embargo, su estado físico en la cancha es impecable; por tal motivo, recomiendo incluirlo con total seguridad en sus combinaciones para el 5y6