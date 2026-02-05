Copa del Rey: Betis y Atlético se juegan el pase a semis en un choque de estilos

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, el fútbol español se paraliza con un enfrentamiento de alto voltaje en los cuartos de final de la Copa del Rey. El Estadio Benito Villamarín será el escenario donde el Real Betis y el Atlético de Madrid se jueguen el todo por el todo en una eliminatoria a partido único que promete intensidad desde el primer minuto.

Mientras que los "colchoneros" no levantan el trofeo desde 2013, la gloria del título bético en 2022 sigue muy presente en Sevilla. Ninguno está dispuesto a ceder, y aunque las casas de apuestas dan una ligera ventaja al conjunto madrileño, los locales llegan en un estado de forma envidiable.

Real Betis: Táctica y carácter bajo el mando de Pellegrini

El equipo de Manuel Pellegrini ocupa actualmente la quinta posición en La Liga y se mantiene vivo en la Europa League. Su estilo se basa en transiciones rápidas y un posicionamiento inteligente que no requiere de la posesión estéril del balón.

Poder Ofensivo: Rodrigo Riquelme es el hombre del momento en la Copa, sumando 5 goles en 4 partidos . No obstante, su reciente lesión muscular es una baja sensible que obligará a otros nombres, como Pablo Fornals, a dar un paso al frente.

Camino a Cuartos: Los verdiblancos han avanzado con solvencia eliminando a rivales como el Murcia y el Elche, mostrando una eficacia letal en el juego posicional.

Atlético de Madrid: La mejor defensa frente a un muro táctico

El conjunto de Diego Simeone presume de ser la mejor defensa de España, encajando apenas 0.77 goles por partido. Sin embargo, su asignatura pendiente sigue siendo la dificultad para romper bloques bajos, como se vio en su reciente empate sin goles ante el Levante.

Refuerzos de lujo: El club ha sido el gran protagonista del mercado de fichajes con las llegadas de Ademola Lookman y Obed Vargas, aunque Lookman no debutará aún por decisión técnica.

Baja clave: La ausencia de Antoine Griezmann por lesión muscular resta mucha inventiva al ataque rojiblanco, dejando la responsabilidad del gol en manos de la segunda línea.

Análisis estadístico y predicción de MeridianoBet

Históricamente, el Betis ha sufrido ante el Atlético, ganando solo uno de los últimos 10 enfrentamientos directos. En la Copa del Rey, la estadística es aún más radical: los béticos no vencen a los madrileños en este torneo desde hace casi un siglo.

Goles: Ambos equipos promedian cerca de 1.8 goles por encuentro esta temporada. Además, en 6 de los últimos 8 juegos del Betis se ha cumplido el intercambio de goles.

Nuestra elección: Anticipamos un partido de ida y vuelta con mucha velocidad. Por la tendencia ofensiva de ambos y sus necesidades actuales, apostamos por Ambos equipos anotan (Sí) con una cuota de -140.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González