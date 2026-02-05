La auténtica línea de José Luis Balzán: El ejemplar que no puede faltar en tu cuadro de este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador José Luis Balzán encara con altas expectativas la reunión número 06 de la temporada en el Hipódromo La Rinconada, pautada para este domingo 8 de febrero. Tras una ardua preparación, el profesional presentó un balance positivo sobre su flota de competidores, donde aseguró que sus tres ejemplares se encuentran en condiciones óptimas para dar la batalla en la arena capitalina.

Balzán, conocido por su meticulosidad, confía en que el rendimiento de sus pupilos le permita visitar el recinto de ganadores este fin de semana.

En la quinta válida de la sexta reunión de carreras se va disputar la Condicional Especial, y en la misma el preparador tiene par de presentados Tale Of May y Chiquinquireña. ¿Qué nos puede decir?

-Estas dos yeguas andan bastante bien, con relación a Tale Of May viene de ganar muy bien. Anda en excelentes condiciones y yo considero que ella puede ser una autentica línea para el juego del 5y6.

Luego en la carrera de cierre, en nómina de 14 ejemplares la importada Rachells Mania con la monta del aprendiz Julio Moncada.

- En su actuación previa, esta yegua sufrió algunos contratiempos al momento del salto inicial. Tras haber corregido ese detalle en los aparatos, considero que estará en la definición de la carrera. Es una pieza clave que no debe faltar en sus combinaciones.

Saludos para todos, invito al público este domingo a que vengan y nos acompañen en las instalaciones del óvalo de Coche.