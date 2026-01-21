Una Línea y Tumba Torre: Las cartas de José Luis Balzán para fin de semana en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Luces, cámara y acción. El Hipódromo La Rinconada se prepara para brillar una vez más con la doble jornada hípica programada entre la noche de este viernes y el domingo. El óvalo de Coche mantendrá su horario habitual para recibir a la afición en lo que promete ser un fin de semana de alto impacto en la arena.

Entrevista ganadora: Meridiano Web José Luis Balzan Viernes

El equipo de Meridiano Web mantiene su despliegue informativo y asistió desde temprano a las instalaciones del hipódromo este miércoles 21 de enero. Durante la mañana, se realizaron los ajustes correspondientes de los ejemplares que verán acción en las próximas carteleras.

Entre los profesionales presentes destacó José Luis Balzán, quien supervisó de cerca cada ejercicio de su cuadra. Tras concluir sus labores de pista, el entrenador ofreció una entrevista exclusiva en la que analizó las posibilidades de sus cinco pupilos.

Balzán fue enfático al resaltar el excelente estado físico y la competitividad de sus ejemplares para los compromisos del fin de semana.

Trainer gracias por el apoyo, arranca el viernes desde la misma primera carrera con la yegua Reysgar.

- Esta yegua mantiene un desempeño ascendente y esperamos una actuación destacada. Considero que es una de las principales aspirantes al triunfo, aunque la presentada por Parilli Tota, que parte por el puesto uno, surge como la rival de mayor peligro en la carrera.

Luego en la condicional especial a realizarse en la primera válida, presenta al ejemplar importado Tale Of May.

-Esta yegua viene haciendo una gran campaña, está a punto de ganar nuevamente y para este viernes considero que es una autentica línea ya que sus condiciones son impecables.

Para la cuarta válida del 5y6 del día viernes y luego de 40 días reaparece Brisa del Valle.

-Esta yegua no ha hecho una buena campaña, estamos tratando de conseguirle la vuelta. Si van a multiplicar en esta carrera del 5y6 deben colocarla ya que esperamos mejoría y pudiera ser la gran sorpresa de la noche.

Compromiso: Domingo Reunión 04 La Rinconada

Para la tarde dominical es parte de la nómina de la condicional especial en la tercera carrera con el ejemplar Tower Star.

-Este es un caballo que siempre corre bien, en las jugadas exóticas pueden combinarlo con los grandes favoritos.

Para cerrar la jornada laboral, el último presentado del día domingo es King Diego en la quinta válida.

-Este caballo por primera vez va correr con nosotros, el caballo anda bastante bien y no lo dejen fuera del 5y6. Ya que puede convertirse en una buena sorpresa.